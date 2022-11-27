快訊

快閃解鎖／PISA大變革 2025年將成台灣英語教育試驗場？

腦霧、疲勞、睡眠障礙...長新冠多久才會好？研究揭6類人消退較慢

曝陳時中團隊內幕遭洪耀福痛批「民進黨的敗類」 何志偉反嗆這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇清泉質疑計票有誤 28日將到法院聲請重新驗票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣投開票所昨天開票情況。記者劉星君／攝影
屏東縣投開票所昨天開票情況。記者劉星君／攝影

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉今說，中選會公布選舉人數一直在變，還有傳出多處票匭選票誤植，他會與律師搜集證據，28日將赴法院聲請驗票。屏東縣選委會表示，開票過程符合程序，不可能誤植。

▶2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 完整選舉開票結果看這裡

蘇清泉說，上午剛與律師討論完，會聲請重新驗票，整理要件由法官裁定，有些單獨投開票所有些質疑，相關證據都還在搜集。會提出民事訴訟聲請重新驗票。

對於選舉結果，蘇清泉提出質疑，開票過程太慢，中間又誤植，還不是只有一次，他舉新北市為例，數百萬張選票不到三小時就開完，屏東40萬票卻開4、5小時。他也質疑，中選會公告選舉人數是固定不變的，有效票數會變，但連選舉人數卻出現3種版本，「真的太誇張了」，都會一起提告。

屏東縣選委會總幹事楊新發說，尊重蘇清泉的決定，一切照程序來，若法院通知，就照正常程序驗票。楊強調，選舉人數沒有變動，更不會有誤植，「現在什麼時代怎麼可能出現作票」，況且都是電腦程式設定，若輸入錯誤會馬上被鎖住，還要重新解碼，不可能誤植，且選務人員從早忙到晚，工作時間長，卻說成這樣打擊士氣。

選舉結束，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）以1萬多票敗選，蘇清泉對於選舉結果有質疑。圖／本報資料照片
選舉結束，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）以1萬多票敗選，蘇清泉對於選舉結果有質疑。圖／本報資料照片

2022大選 蘇清泉 屏東縣選舉

延伸閱讀

國民黨：屏東計票過程發生嚴重瑕疵 支持蘇清泉走法律

「捲起袖子、虛心面對」屏東縣長當選人周春米一早謝票

屏縣周春米慘贏 屏南受種樹百里衝擊屏北成決勝關鍵

屏東縣長即時開票／終結拉鋸戰！周春米拉開領先蘇清泉1萬0754票

相關新聞

國民黨：屏東計票過程發生嚴重瑕疵 支持蘇清泉走法律

九合一選舉落幕，國民黨上午發出聲明表示，屏東縣的選務卻在開票計票過程中發生嚴重瑕疵，據媒體報導民進黨候選人周春米及國民黨...

圖表／13位地方首長拚連任「這2人失利」 一文看全台縣市長當選得票數

2022九合一選舉今（26）日結果出爐，共有13位縣市候選人挑戰連任，11位連任成功，新北市長侯友宜以1,152,555票，成為全台灣得票數最高的縣市長當選人，不負眾望二次當選，且得票率高達62%，高出上次2018年的57%。

謝龍介敗選深夜開直播 「打了一場美好的聖戰」 尊重選民決定

國民黨台南市長候選人謝龍介雖落選，昨天深夜仍開直播，與線上網友溝通，並聽取心聲，大量網友在臉書為他加油，鼓勵他4年後再拚...

盧侯成藍營整合力量！盧秀燕：只是做好本份 政治不只單打獨鬥

台中市長盧秀燕勝選連任，今早展開「感恩車隊」掃街，被問到她與候友宜大贏對手，成為藍營共主，被視為黨內整合力量。盧秀燕說，...

影／視察輕軌外界關注是否選總統 侯友宜：把握當下做好現在的事情

新北市長侯友宜昨天選舉日大勝對手林佳龍45萬票，且29區全數拿下，被外界好奇未來規畫，是否有可能選總統。侯友宜表示，最重...

先沈澱再思考未來 陳時中談敗選：一切我負責

九合一地方選舉、18歲公民權修憲複決昨天結束，代表民進黨出戰台北市長之戰的陳時中敗選，今天車掃謝票，上午將從北投區後援總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。