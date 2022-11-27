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蘇清泉質疑計票有誤 28日將到法院聲請重新驗票
國民黨屏東縣長落選人蘇清泉今說，中選會公布選舉人數一直在變，還有傳出多處票匭選票誤植，他會與律師搜集證據，28日將赴法院聲請驗票。屏東縣選委會表示，開票過程符合程序，不可能誤植。
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蘇清泉說，上午剛與律師討論完，會聲請重新驗票，整理要件由法官裁定，有些單獨投開票所有些質疑，相關證據都還在搜集。會提出民事訴訟聲請重新驗票。
對於選舉結果，蘇清泉提出質疑，開票過程太慢，中間又誤植，還不是只有一次，他舉新北市為例，數百萬張選票不到三小時就開完，屏東40萬票卻開4、5小時。他也質疑，中選會公告選舉人數是固定不變的，有效票數會變，但連選舉人數卻出現3種版本，「真的太誇張了」，都會一起提告。
屏東縣選委會總幹事楊新發說，尊重蘇清泉的決定，一切照程序來，若法院通知，就照正常程序驗票。楊強調，選舉人數沒有變動，更不會有誤植，「現在什麼時代怎麼可能出現作票」，況且都是電腦程式設定，若輸入錯誤會馬上被鎖住，還要重新解碼，不可能誤植，且選務人員從早忙到晚，工作時間長，卻說成這樣打擊士氣。
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