台中市長開票結果／大贏對手21萬票！盧秀燕宣布勝選 台上高喊：台中市民贏了

台中市長盧秀燕今晚7點15分，在競選總部宣布勝選，她已領先對手21萬票，目前仍在埃票中。盧秀燕上台時，台下高喊「勝利」。盧秀燕說，「我要宣佈2022台中市長選舉， 台中市民贏了」。

盧秀燕說，這場選舉是台中市民的重大勝利，市民贏了，比她自己當選更有意義，市民教她三件事，她會當好市長回報大家。

盧秀燕說，第一是台中市民挺身而出，堅持城市正派、善良、優質選風，對負面選舉說NO，不容許任何人破壞城市風氣，不是只有盧秀燕，而是市民站出來去投票守護城市；其次選票代表市民支持女性從政，第三是打破台中市長連任魔咒。

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