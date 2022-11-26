基隆市長即時開票／綠地變藍天？謝國樑得票數已破8萬 估18點抵達競總
國民黨基隆市長候選人蔡適應競選部計票到下午5點半為止，謝國樑已破8萬票，離當選門檻只剩1萬多票，已贏民進黨蔡適應2萬多票，基隆恐將變天，謝國樑預計晚間6點抵達競選總部。
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謝國樑競選總部指出，謝國樑到下午5時23分，謝國樑得票8萬0106票，蔡適應6萬0381票。蔡適應總部目前士氣較低落，支持民眾說，看起來大勢已去。蔡適應稍晚也將到競選總部。
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