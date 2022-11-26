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不斷更新／大選即時開票中！蔣萬安領先快10萬票 苗栗縣國民黨謝福弘宣布敗選

基隆市長即時開票／綠地變藍天？謝國樑得票數已破8萬 估18點抵達競總

苗栗縣長開票結果／開票一路落後 國民黨籍謝福弘自行宣布敗選

嘉義縣長即時開票／嘉縣投票率6成5…開票逾半小時 翁章梁一路領先王育敏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
翁章梁競總內外工作人員忙裡忙外，報票、計票，不少鄉親趕到競總外，觀看計票大型看板，心情隨開票高低起伏。記者魯永明／攝影
翁章梁競總內外工作人員忙裡忙外，報票、計票，不少鄉親趕到競總外，觀看計票大型看板，心情隨開票高低起伏。記者魯永明／攝影

嘉義縣五合一選舉下午4點投票結束，選委會統計，縣長及公投投票率都是65%，尋求連任的縣長翁章梁下午到朴子市競選總部，觀看開票結果，開票逾半小時，偏遠阿里山、大埔、東石、義竹等人數少的小投票所，開票結果合計，翁章梁一路領先藍營王育敏

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競總內外工作人員忙裡忙外，報票、計票，不少鄉親趕到競總外，觀看計票大型看板，心情隨開票高低起伏，縣長選舉投票率6成5不高，比4年前縣長選舉投票率70.75％還低，以投票率6成5計算，估計過半勝選票數13萬7千票。縣長選民共42萬2568人，18鄉鎮市設532個投開票所。

翁章梁競總內外工作人員忙裡忙外，報票、計票，不少鄉親趕到競總外，觀看計票大型看板，心情隨開票高低起伏。記者魯永明／攝影
翁章梁競總內外工作人員忙裡忙外，報票、計票，不少鄉親趕到競總外，觀看計票大型看板，心情隨開票高低起伏。記者魯永明／攝影

2022大選 投票 嘉義縣選舉 翁章梁 王育敏

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