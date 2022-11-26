高雄市長即時開票／開票半小時落後約3千票 柯志恩支持者神情緊張

高雄市第4屆市長、市議員暨里長選舉投票結束，下午4點各投開票所開始統計票數。國民黨市長候選人柯志恩設在國民黨高市黨部的競選辦公室架設戶外電視牆，現場觀看開票群眾不多，不過人人緊盯銀幕神情凝重。開票半小時，柯志恩落後對手陳其邁約3千票。團隊表示，開票晚會6點開始，柯志恩預計5點半現身。

柯志恩競選總部設在高雄市黨部，此次選舉高市黨部未設置計票區，但在黨部門口空地搭設舞台，柯志恩預計在5點半抵達競總，晚間7點左右登台受訪。

此次選情偏冷，高雄各區投票率偏落，到競總關心開票結果的選民也不多，多數椅子沒人坐。開票約半小時，根據舞台放映的中天新聞統計票數，陳其邁與柯志恩的差距保持在3千票上下，現場觀眾表情緊繃，大家緊盯銀幕神情緊張。

柯志恩競總設置戶外開票舞台區，觀看開票的群眾不多。記者徐白櫻／攝影

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