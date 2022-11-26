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天氣影響選情不熱！新北市長投票率約55.5% 創歷屆新低

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2022年九合一地方大選今下午4點截止投票。記者劉懿萱／攝影
2022年九合一地方大選今下午4點截止投票。記者劉懿萱／攝影

2022年九合一地方大選今下午4點截止投票，據了解，新北市投票率約55.5%，跌破歷屆新北市長選舉的投票率。

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過往新北市長歷屆選舉第一屆投票率有71.25%、第二屆投票率61.65%、第三屆投票率64%，今年投票率僅約55.5%，破歷屆新北市長選舉投票率新低。據了解，新北市的投票率今日下午2點時約44%，下午3點才破50%，最後4點截止投票，投票率僅約55.5%。

2022大選 投票 新北市長 新北市選舉 投票率

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