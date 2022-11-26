陳福海偕同老婆投票 巧遇前環保局長傅豫東

無黨籍金門縣長候選人陳福海今天中午也偕同妻子許梨羨一起去塔后投票所投下神聖的一票，陳福海表示，這場選舉很重要，攸關金門未來往更好的方向，呼籲鄉親踴躍出來投票。

陳福海在今天中午11點多前往投票所投票，昔日的部屬前環保局長傅豫東也在場等候，並一起投票，兩人相見歡，笑談昔日趣事，傅豫東表示，他是搭乘今早的班機專程回來投票，投完票後，搭中午的班機就返台，真的是專程回來投下神聖的一票，選賢與能。

針對記者詢問昨晚睡的好嗎？陳福海表示，睡的很好，沒什麼壓力，金門現在正面臨關鍵的時刻，要選出關鍵的領導人，他說自己在這兩個月，盡心盡力、打了美好的一仗，正面選舉，感謝鄉親的支持。 無黨籍金門縣長候選人陳福海今天中午也偕同妻子許梨羨一起去投票，並接受記者採訪。記者蔡家蓁／攝影 無黨籍金門縣長候選人陳福海今天中午也偕同妻子許梨羨一起投下神聖的一票。記者蔡家蓁／攝影

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