聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳福海偕同老婆投票 巧遇前環保局長傅豫東
無黨籍金門縣長候選人陳福海今天中午也偕同妻子許梨羨一起去塔后投票所投下神聖的一票，陳福海表示，這場選舉很重要，攸關金門未來往更好的方向，呼籲鄉親踴躍出來投票。
陳福海在今天中午11點多前往投票所投票，昔日的部屬前環保局長傅豫東也在場等候，並一起投票，兩人相見歡，笑談昔日趣事，傅豫東表示，他是搭乘今早的班機專程回來投票，投完票後，搭中午的班機就返台，真的是專程回來投下神聖的一票，選賢與能。
針對記者詢問昨晚睡的好嗎？陳福海表示，睡的很好，沒什麼壓力，金門現在正面臨關鍵的時刻，要選出關鍵的領導人，他說自己在這兩個月，盡心盡力、打了美好的一仗，正面選舉，感謝鄉親的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言