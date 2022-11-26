張麗善選擇下午投票原因曝光 她還誦經放鬆心情
雲林縣長候選人張麗善今天下午1時15分準時前往土庫鎮馬光投開票所投票，她說昨天競選結束，今天一早和家人用完早餐，即和創價學會會員一起誦經，心情平靜，下午投完票，將繼續誦經直到開完票。她還透露選擇這個吉時，還是從農民曆挑出來的。
張麗善今天下午回到土庫鎮馬光老家的投開票所，心情顯得愉悅，她投完票走出票所受訪時，談及昨天競選活動後的心情，她說，晚間回家整個心情就穩定不少，畢竟選舉時一時的，激情過還是要回歸平靜，今早和家人用完早餐即和創價學會的會友誦經念佛，心情回歸平靜，一切從新出發。
張麗善說，等待開票的時刻，她仍會繼續誦經禮佛，把心念重新調整，未來還有還多執政的方向和政策要重新定位和擬定，讓縣民的生活和安全受到照顧，所以她會等到開完票再去總部。
張麗善更透露選在下午1時投票，是有玄機，她說，一位記者問她何時投票，因尚未定，這記者提醒她要不要看農民曆，她一看果然下午的一至三時的時辰宜赴任的人去投票，其他時間都忌，所以她才選擇這個吉時來投票。
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