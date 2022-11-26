選彰化縣長瘦了6公斤！黃秀芳投票透露選舉有這個好處

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天上午10時，到戶籍所在的彰化市南投國小投票，她神情輕鬆，表示自己受蔡英文總統徵召參選4個月來，瘦了6公斤，她感謝鄉親的支持及競選團隊，希望選後大家能攜手大步向前走。

黃秀芳是由競選後援會總會長陳永昌、黃淑娟及縣議員候選人辜皇譯陪同，到南郭國小投票，許多民眾見到她紛紛跟她打招呼，還有人請求跟她合照。黃秀芳依投開票所規定，仍必須脫口罩、量體溫及消毒，然後排隊領票投票。

黃秀芳被問到一夜是否好眠時，表示她每天都睡得很好，現在心情也很輕鬆，就等下午的開票。她說，今天天氣非常好，呼籲選民踴躍出來投票，包括18歲公民權的公民投票。 民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天上午到彰化市南郭國小投開票所投票。記者劉明岩／攝影

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