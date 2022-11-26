選彰化縣長瘦了6公斤！黃秀芳投票透露選舉有這個好處
民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天上午10時，到戶籍所在的彰化市南投國小投票，她神情輕鬆，表示自己受蔡英文總統徵召參選4個月來，瘦了6公斤，她感謝鄉親的支持及競選團隊，希望選後大家能攜手大步向前走。
黃秀芳是由競選後援會總會長陳永昌、黃淑娟及縣議員候選人辜皇譯陪同，到南郭國小投票，許多民眾見到她紛紛跟她打招呼，還有人請求跟她合照。黃秀芳依投開票所規定，仍必須脫口罩、量體溫及消毒，然後排隊領票投票。
黃秀芳被問到一夜是否好眠時，表示她每天都睡得很好，現在心情也很輕鬆，就等下午的開票。她說，今天天氣非常好，呼籲選民踴躍出來投票，包括18歲公民權的公民投票。
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