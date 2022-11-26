「桃園是我家」朱立倫偕妻投票：盼選出邁向國際好市長

國民黨主席朱立倫上午陪同國民黨桃園市長候選人張善政到龍潭投票後，10點半回到家鄉八德，和太太投下自己的一票。朱立倫表示，桃園是他的家、出生成長的地方，自己也擔任過8年桃園縣長，希望市民今天可以選出讓桃園邁向國際的好市長。

今天桃園上午天氣陰雨綿綿，是否擔心影響投票率？朱立倫說，雖然天氣有一點下雨，但投票是展現民主的方式，今天也有18歲公民權的公投，希望大家都可以出來投票，發揮民主精神；稍晚他會回到中央黨部，也關心各地方選情。

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