影／徐定禎一家四口投票 籲選民踴躍出門投票

今天是投票日，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎上午和妻子、兒女一家四口到頭份市後庄社區活動中心投票，他也鼓勵選民踴躍出來投票，強調18歲公民權的投票很重要，可以決定國家的未來。

徐定禎表示，他昨晚睡得不錯，早上5點起來後，還回籠睡到7點。徐定禎一家四口上午9點到達投票所，現場排隊等候投票的民眾不少，徐定禎和家人在隊伍中耐心等候，花了半小時完成投票，因為妻子楊士儀和女兒里唯的戶籍在其他地點，一家隨後又轉往其他投開票所。 民進黨苗栗縣長候選人徐定禎上午在頭份市後庄社區活動中心投票。記者胡蓬生／攝影 民進黨苗栗縣長候選人徐定禎上午在頭份市後庄社區活動中心投票。記者胡蓬生／攝影 民進黨苗栗縣長候選人徐定禎上午和妻子、兒女一家四口到頭份市後庄社區活動中心投票，在隊伍中耐心等候。記者胡蓬生／攝影

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