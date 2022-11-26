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劉建國陪媽媽投票 坦言無法深睡都在想這事
2022地方公職人員選舉今天投票，民進黨雲林縣長候選人劉建國今早10時許與高齡80歲母親一起從家中步行至斗六家商投票所投票。
雲林縣選民投票縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、修憲複決公投票共6張票單，劉建國進入投票區用印，不到2分鐘就完成所有投票，他則在一旁等候母親，隨後2人依序將單張投入票箱。
劉建國母親劉李玉雲受訪時說，這次投票項目多，加上年歲已高、視力不清楚，用印速度才會比較慢。
劉建國望向母親笑著說，他與母親同住，今天與她一起來投票，希望有更多年輕人像他一樣返鄉定居，與長輩共同生活。
劉建國坦言這陣子的忙碌，身體明顯疲憊，但昨晚沒有深睡，因為他在徒步街區時感受到許多民眾的期待與熱情，自己徹夜都在思考未來的事。
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