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影／偕女兒現身竹東投票 周江杰：享受民主 決定未來
選舉投票日，新竹縣今天天氣陰時偶飄細雨，一早8點起民眾陸續前往投票所進行投票；民進黨新竹縣長候選人周江杰今天上午9點多，帶著女兒一同到竹東鎮東孝社區活動中心投票，談及投票日心情，他說，「這是一個享受民主的過程，希望縣民能夠踴躍投票，一起決定我們的未來。」
周江杰一早牽著帶著女兒的手現身投票所，心情看起來輕鬆愉悅，他表示競選過程跟女兒相處的時間比較少，現在她已經上學了，需要一點空檔時間，享受一下家庭的生活，所以特別帶著女兒一起來投票。
被問到5天徒步環縣身體狀況跟心情，周江杰表示，「說不累騙人的，完成125公里的徒步環縣，已經表達我對新竹縣未來的想法。」他說早上聽到雨聲，但投票開始陸續放晴，希望今天大家能夠踴躍投票，因為（投票）這件事情對未來非常重要。
被問今天心情如何？周江杰說，「一切尊重縣民的決定，這是民主的過程，希望大家享受民主，一起決定新竹縣共同的未來。」
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