侯友宜自揭投完票下一步：因為很快明天就要回歸市政

新北市長侯友宜今日上午赴板橋國小投票，他說今天天氣作美，雨勢趨緩還看到太陽，希望大家出來踴躍投票展現民主風範。侯也透露，投完票後將進辦公室處理這半個月來，市政零碎的事情，「因為很快明天回復到正常的市政工作」，一切做好準備，明天才能順利展開市政工作。

侯友宜今上午赴位於板橋國小投票，會後受訪表示，天氣作美，雨勢趨緩還看到太陽透出光線，民眾可以很順利出門投票，希望大家踴躍來投神聖、關鍵的一票，展現民主風範，為人民帶來安定、快樂與希望，呼籲市民天氣不錯出來投票，順便帶家人四處走走。

被問及是否有帶幸運小物在身上，侯友宜說，選舉是一個過程，努力把事情做好，自己是帶著一身工作服來投票，畢竟工作還是很重要的事情，把握每一分每一秒，把該盡的責任做好。侯也表示，看到選務人員都很辛苦，事前做得非常詳盡的安排，動線的規畫以及檢核身份都做到很詳實，連脫口罩都脫兩次，也感謝安全維護、選務人員的辛勞。

至於投完票後要做什麼，侯說投完票就回去辦公室，處理這一段時間很多市政零碎的事情，剛好利用今天還有點時間，好好的把這半個月來的市政，需要了解的趕快了解，因為很快明天回復到正常市政工作，一切做好準備，明天才能順利展開自己的市政工作。

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