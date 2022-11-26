翁章梁帶妻兒回家鄉義竹鄉投票 呼籲鄉親出門投票

尋求連任的嘉義縣長翁章梁上午偕同妻兒回家鄉義竹鄉傳芳村保安宮投票所投票，上午天氣晴朗，翁章梁呼籲鄉親踴躍出門投票，翁章梁說，昨天深夜12點才入睡，選舉期間奔波拜票，瘦了5、6公斤。

翁章梁上午10點多帶妻子、兒子抵達投票所，戴口罩，依序排隊，消毒雙手，領取縣長、議員、鄉長、鄉民代表、村長選票以及18歲公民權公投票，圈選後，依序投入6個票櫃。

翁章梁走出投票所接受媒體訪問表示，今天天氣很好，呼籲鄉親把握好天氣，出門投票，4年一次五合一選舉，一次可以選這麼多候選人，出來為大家服務，呼籲鄉親不要放棄神聖的選舉權利，尤其是出外工作求學的鄉親朋友，趕快回家投票。 翁章梁投票。他後來接受媒體訪問時表示，今天天氣很好，呼籲鄉親把握好天氣，出門投票。記者魯永明／攝影 翁章梁偕同妻兒投票。他後來接受媒體訪問時表示，今天天氣很好，呼籲鄉親把握好天氣，出門投票。記者魯永明／攝影

商品推薦