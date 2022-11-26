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一早床邊祈禱 詹智鈞投票：讓屏東變成一個更好所在

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
時代力量屏東縣長候選人詹智鈞今天一早8點就現身投開票所投票，詹智鈞說，連續三天的車隊掃街，昨晚間在屏東公園跟大家問好，「睡了一個好覺，起了一大早，精神特別好」。記者劉星君／翻攝
時代力量屏東縣長候選人詹智鈞今天一早8點就現身投開票所投票，詹智鈞說，連續三天的車隊掃街，昨晚間在屏東公園跟大家問好，「睡了一個好覺，起了一大早，精神特別好」。記者劉星君／翻攝

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞今天一早8點就現身投開票所投票，詹智鈞說，連續三天的車隊掃街，昨天晚間在屏東公園跟大家問好，「睡了一個好覺，起了一大早，精神特別好」。

詹智鈞說，今天起床後，坐在床邊祈禱，希望上帝帶領阮所有的屏東人，包括他以及兩名候選人，繼續打拚，讓屏東變成一個更好的所在。

詹智鈞說，他向阿爸父祈求，希望祂用祂溫柔的手，祝福這塊土地，讓新上任的屏東縣長，能夠領受從神而來的智慧，幫助屏東，成為一個更溫暖的好地方。感謝主。

2022大選 投票 屏東縣選舉 詹智鈞

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