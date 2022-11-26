嘉義陽光普照 李俊俋呼籲市民踴躍投票

民進黨嘉義市長參選人李俊俋早上在太太陳佳慧的陪同下一齊到文雅國小投開票所投票，今天嘉義地區陽光普照好天氣，李俊俋呼籲市民踴躍出來投票，也不要忘了還有張18歲公民權的公投票，投下自己神聖的一票。

雖然疫情舒緩，但投開票所防疫不鬆懈，進入投開票所前仍要量體溫、消毒。李俊俋和太太陳佳慧配合防疫後完成投票。

李俊俋表示，這次嘉義市議員和市長的選舉是分開的，市長選舉是12月18日，但還是要呼籲市民踴躍出來投票，另外還有張公投票是台灣人第一次可以決定憲法修正的內容，大家一起出來支持18歲公民權。 雖然疫情舒緩，但投開票所防疫不鬆懈，投票前仍要量體溫消毒。記者李宗祐／攝影 民進黨嘉義市長參選人李俊俋在太太陳佳慧陪同下到文雅國小投票。記者李宗祐／攝影 今天嘉義地區陽光普照好天氣，李俊俋呼籲市民踴躍出來投票。記者李宗祐／攝影

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