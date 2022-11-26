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天氣好+返鄉人潮 江聰淵信心估投票率7成

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長候選人江聰淵今天9點多投票，他說對宜蘭選情有信心，會開出很好的成果。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長候選人江聰淵今天9點多投票，他說對宜蘭選情有信心，會開出很好的成果。記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天9點多投票，他說，宜蘭天氣很好，加上昨晚的返鄉人潮踴躍，樂觀預估投票率應該會達到7成；他看到青年返鄉投票，信心更加堅強。

江聰淵今天投票心情看起來不錯，受訪時說，返鄉投票投票非常踴躍不輸過年，加班車連開，不輸過年，很晚的時候還有很多人排隊要回宜蘭，對選情更加的有信心。

江聰淵說，宜蘭天氣很好，加上昨晚返鄉人潮踴躍，樂觀預估投票率應該會達到7成，看到青年返鄉投票，信心更加堅強。記者戴永華／攝影
江聰淵說，宜蘭天氣很好，加上昨晚返鄉人潮踴躍，樂觀預估投票率應該會達到7成，看到青年返鄉投票，信心更加堅強。記者戴永華／攝影

2022大選 投票 宜蘭縣選舉 江聰淵

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