天氣好+返鄉人潮 江聰淵信心估投票率7成

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天9點多投票，他說，宜蘭天氣很好，加上昨晚的返鄉人潮踴躍，樂觀預估投票率應該會達到7成；他看到青年返鄉投票，信心更加堅強。

江聰淵今天投票心情看起來不錯，受訪時說，返鄉投票投票非常踴躍不輸過年，加班車連開，不輸過年，很晚的時候還有很多人排隊要回宜蘭，對選情更加的有信心。 江聰淵說，宜蘭天氣很好，加上昨晚返鄉人潮踴躍，樂觀預估投票率應該會達到7成，看到青年返鄉投票，信心更加堅強。記者戴永華／攝影

商品推薦