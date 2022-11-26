快訊

蔡英文赴永和秀朗國小 投完票發表談話：台灣關鍵時刻

陳其邁排隊投票 突然想到這件事還沒做

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
今天就是投票日，一早投開票所陸續出現投票人潮。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，一早投開票所陸續出現投票人潮。記者劉學聖／攝影

今天就是投票日，天公作美，高雄天氣相當好。高雄市長陳其邁一早就到左營區新莊國小投票，在排隊時突然又與競總發言人高閔琳退出隊伍，在一旁咬耳朵。陳其邁事後說，突然想到不管是勝選、敗選都要感言，「想到怎麼寫比較好，就趕快交代一下，年紀大了不馬上說會忘記。」

陳其邁在接受媒體聯訪後走進排隊隊伍，等待領票、投票，但排到一半時又揮手把高閔琳找到身旁說話，後來兩人乾脆退到一旁討論。

事後媒體問，當時是否在交代事情？陳其邁說，一來是想到感言可以怎麼處理比較好，另外就是自己看到競總目前搭設的開票舞台偏小，擔心選後會有很多人參與，「舞台可以再大一點，目前昨晚的大舞台已經拆了，今晚開票的舞台可能要再準備一下。」

陳其邁說，自己昨天睡得很好，心情也很愉快。自己長期習慣早上五點多起床，「我睡眠品質一向不太好，但能夠在這座偉大的城市跟大家一起打拚，每天都是好日子。」

陳其邁呼籲市民踴躍投票，他說，希望大家能夠趁著好天氣，趕快出門投票。投完票也可以利用一點時間，可以跟家人出遊。在鼓勵投票外，陳其邁也技巧性地宣傳了這兩年的政績，他說「大家可以到亞灣區、旗津、山城九區等地方走走，這些都是很棒的選擇。」 民主實踐加輕旅行這樣是很好的選擇，「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲！」

今天就是投票日，一早投開票所陸續出現投票人潮。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，一早投開票所陸續出現投票人潮。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影
今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影

2022大選 投票 高雄市長 高雄市選舉 陳其邁

延伸閱讀

選前催票 陳其邁：城市的停滯、空轉往往是一瞬間錯誤的選擇

陳其邁選前之夜湧入5萬人 競總喊「破百萬票」

陳其邁選前之夜8綠委齊聚 酸柯志恩跟高雄不熟

影／陳其邁選前之夜 競總喊：明天讓陳其邁開出全台最高票

相關新聞

九合一選舉今決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票

九合一選舉投票今天登場，昨晚選前之夜藍綠白陣營決戰北台灣。蔡英文總統率府院黨大軍挺進雙北，再打抗中牌，強調用選票對抗台灣...

藍衝刺搶4都 綠防北台灣失守 白成敗看北竹

九合一選戰今投票，國民黨黨中央人士指出，選戰目標仍是「六都過半」，若能拿下四都就是大勝；民進黨則要力保目前執政七縣市，府...

新北選前之夜 林佳龍請來恩恩爸 侯友宜定調「以民為天」

新北市長藍綠候選人昨晚在板橋選前之夜冒雨拚場，民進黨府院高層都為林佳龍站台，甚至請來「神秘嘉賓」恩恩爸批對手；國民黨侯友...

王惠美上午完成投票「該努力都努力了看鄉親選擇」

地方公職人員及憲法修正案公民複決投票選舉於今登場，彰化縣長王惠美前往戶籍所在地鹿港國中的開票所投下選票，王會美說，感謝所...

影／謝龍介台南新市投票 邀請185萬市民當市長

國民黨台南市長候選人謝龍介今早前往台南新市國小投開票所投後，會後受訪表示，投入參選8個多月來，發現台南市政有不少問題，當...

影／周春米偕媽投票：輕鬆、穩定 靜候開票結果

南台灣今天天氣晴朗，藍天白雲，民進黨屏東縣長候選人周春米今8點半，在媽媽周林綉鶯陪同下，到中正國小投票，投完票後心情如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。