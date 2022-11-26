陳其邁排隊投票 突然想到這件事還沒做

今天就是投票日，天公作美，高雄天氣相當好。高雄市長陳其邁一早就到左營區新莊國小投票，在排隊時突然又與競總發言人高閔琳退出隊伍，在一旁咬耳朵。陳其邁事後說，突然想到不管是勝選、敗選都要感言，「想到怎麼寫比較好，就趕快交代一下，年紀大了不馬上說會忘記。」

陳其邁在接受媒體聯訪後走進排隊隊伍，等待領票、投票，但排到一半時又揮手把高閔琳找到身旁說話，後來兩人乾脆退到一旁討論。

事後媒體問，當時是否在交代事情？陳其邁說，一來是想到感言可以怎麼處理比較好，另外就是自己看到競總目前搭設的開票舞台偏小，擔心選後會有很多人參與，「舞台可以再大一點，目前昨晚的大舞台已經拆了，今晚開票的舞台可能要再準備一下。」

陳其邁說，自己昨天睡得很好，心情也很愉快。自己長期習慣早上五點多起床，「我睡眠品質一向不太好，但能夠在這座偉大的城市跟大家一起打拚，每天都是好日子。」

陳其邁呼籲市民踴躍投票，他說，希望大家能夠趁著好天氣，趕快出門投票。投完票也可以利用一點時間，可以跟家人出遊。在鼓勵投票外，陳其邁也技巧性地宣傳了這兩年的政績，他說「大家可以到亞灣區、旗津、山城九區等地方走走，這些都是很棒的選擇。」 民主實踐加輕旅行這樣是很好的選擇，「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲！」 今天就是投票日，一早投開票所陸續出現投票人潮。記者劉學聖／攝影 今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影 今天就是投票日，高雄市長陳其邁（白衣者）一早就到左營區新莊國小投票。記者劉學聖／攝影

商品推薦