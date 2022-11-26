高雄天氣好 陳其邁投完票一句話曝心中憂慮

今天投票日，高雄市長陳其邁一早8點初就到左營區新莊國小投票，身旁沒有家人陪同。他說，今天陽光普照，自己心情也很好，希望大家踴躍投票。投完票後，陳其邁跟媒體透露，「看起來投票率還要再加油...以往這時候排隊很長。」

陳其邁約在8點10分抵達投開票所，身旁有競總發言人高閔琳陪同，但沒有家人同行。一下車陳其邁臉上盡是笑容，看起來精神與心情都相當不錯。媒體問及有沒有信心達到陳其邁自己訂的目標，陳其邁說，這部分交由選民做決定，希望大家能踴躍投票，「因為你不投票就是別人幫你決定你的未來。」

陳其邁也坦言，影響投票率的因素有很多，但希望在民主的實踐的過程中能有比較高的參與，更多人來投票。投票後陳其邁面對媒體時說，「看起來投票率要再加油...」，稍作停頓後又說「往年這時候隊伍滿長的...」。

陳其邁妻子吳弘的投票地點在另處，陳其邁說，自己和兒子都在新莊國小投票，但兒子昨天整天都在車掃，稍後應該很快就會完成投票，「4點前一定會投完，都沒問題。」

今天高雄天氣相當好，與前幾天相比，空品不錯，望眼可見藍天白雲，陳其邁也多次催投票，「這是第一次可以行使公民複決來決定修憲，尤其18歲公民權是民主憲政史上第一次修憲公投。」鼓勵大家出門投票，用選票決定台灣民主的深化。

至於開票前有沒有其他規畫？陳其邁聽完問題好先是笑了笑說「這問題很深入喔...」，也說有些選務的事情要處理，因前幾天都在車掃，也會再利用一些時間檢討哪些地方做得不夠好，藉此改進。 高雄市長陳其邁今早8點初就到左營區新莊國小投票，投票前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影 高雄市長陳其邁一早8點半左右投下神聖的一票。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁今早到新莊國小投票，遇市民熱情打招呼。記者林巧璉／攝影 高雄市長陳其邁一早8點半左右投下神聖的一票。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁一早8點半左右投下神聖的一票，也與投票民眾打招呼。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁今早到新莊國小投票，領票前依規定拉下口罩核對證件、清消、量體溫等。記者林巧璉／攝影

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