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嘉義市噴水圓環 選舉大尬場
嘉義市長選舉雖延後舉辦，議員選舉今天投票，藍綠市長參選人黃敏惠、李俊俋昨分別陪黨籍議員候選人車隊掃街衝刺，黃敏惠喊「讓大家看到正派善良的力量」；李俊俋則說「相信大家會選出最好的決定」，都催促市民今天要投票。選前之夜，黃、李各帶領議員候選人與大批支持者圍繞噴水圓環拚場。
黃敏惠昨和西區市議員候選人深入市區新榮路、國華街等車隊掃街，到文化公園改陪東區議員候選人車隊掃街；黃敏惠說，「讓大家看到我們這股正派善良的力量」。
李俊俋一早於吳鳳南路跟興仁街口拜票，下午和黨籍議員候選人掃街，力拚議員全壘打，也呼籲選民「去投票，就會贏」，他將利用投票前3周繼續拚，爭取支持。
選前之夜候選人都選在噴水圓環造勢，黃敏惠率藍營議員候選人在圓環南側遊行，不少無黨籍候選人選南側造勢，其中顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節穿婚紗非常吸睛；綠營李俊俋、立委王美惠及黨籍議員候選人在圓環北邊遊行，拚場造勢。
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