聽新聞
test
0:00 / 0:00

張麗善、劉建國 斗六狹路相逢

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌黃于凡／雲林報導
雲林縣長張麗善（左二）昨晚在斗六市掃街拜票。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）昨晚在斗六市掃街拜票。記者陳苡葳／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）昨晚在斗六市掃街拜票。記者黃于凡／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）昨晚在斗六市掃街拜票。記者黃于凡／攝影

選前之夜，雲林縣長張麗善、民進黨縣長候選人劉建國都在斗六市掃街，雙方雖有意避免遊行隊伍相遇，仍是在民生南路相逢，兩邊支持者各喊各的，張麗善的隊伍「凍蒜！」聲此起彼落，劉建國的隊伍則高舉旗幟揮舞，各自衝刺爭取支持。

張麗善由藝人白雲、黃建群及苗真及斗六市長候選人林聖爵陪同一起掃街，張麗善說，她白天到林內、莿桐等鄉掃街，選前之夜到斗六，以輕鬆心情保持一步一腳印沿街拜票，主張不人身攻擊的乾淨選舉，隨後她又趕赴虎尾和鎮長候選人丁學忠一起掃街拜票。

劉建國昨則到崙背、麥寮等市場拜票，晚間也回到斗六市掃街，原定6時啟程，為避免與張麗善的隊伍相遇，延後50分鐘出發，但仍是與張麗善的隊伍在民生南路上相逢，兩邊各自造勢，劉建國說，他的雙腳雖已走到出問題，但仍會堅持到最後，以最貼近選民的方式，爭取更多支持與認同。

2022大選 雲林縣選舉 張麗善 劉建國

延伸閱讀

選前之夜民眾放煙火迎隊 張麗善斗六拜票熱鬧像遊街

影／雲林縣長選前之夜徒步掃街 藍綠隊伍強碰比聲量

成孤兒！鄭玲惠、李明明聯合控張麗善不給地方配合款

雲林醫界組後援會力挺張麗善 地方人士：難得一見

相關新聞

九合一選舉今決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票

九合一選舉投票今天登場，昨晚選前之夜藍綠白陣營決戰北台灣。蔡英文總統率府院黨大軍挺進雙北，再打抗中牌，強調用選票對抗台灣...

藍衝刺搶4都 綠防北台灣失守 白成敗看北竹

九合一選戰今投票，國民黨黨中央人士指出，選戰目標仍是「六都過半」，若能拿下四都就是大勝；民進黨則要力保目前執政七縣市，府...

影／林佳龍、賴清德尷尬 雨勢擴大支持者在蔡英文致詞完離開

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營今晚於新北市府附近的新府路舉行選前之夜，黨內大咖雲集，蔡英文總統中段登台後，晚會達到高潮，...

壓軸登場活動準時落幕 朱立倫高喊：用選票下架民進黨

投票前最後一晚，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在基隆路一段舉辦「奮戰勝選之夜」選前造勢晚會，支持民眾不畏雨勢前來，蔣萬安...

選前之夜下大雨 高虹安疾呼：票投給能下架民進黨的人

今天晚間的選前之夜，新竹下起大雨，不少支持者在風雨中相挺，讓民眾黨新竹市長候選高虹安相當感動，她感謝民眾陪她走到最後，呼...

驚喜現身選前之夜！高齡93歲母親坐輪椅喊支持 黃珊珊紅了眼眶

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在台北市政府前廣場舉辦選前之夜活動，高齡93歲的黃珊珊母親坐著輪椅驚喜現身，讓黃珊珊說話時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。