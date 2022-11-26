聽新聞
test
0:00 / 0:00
張麗善、劉建國 斗六狹路相逢
選前之夜，雲林縣長張麗善、民進黨縣長候選人劉建國都在斗六市掃街，雙方雖有意避免遊行隊伍相遇，仍是在民生南路相逢，兩邊支持者各喊各的，張麗善的隊伍「凍蒜！」聲此起彼落，劉建國的隊伍則高舉旗幟揮舞，各自衝刺爭取支持。
張麗善由藝人白雲、黃建群及苗真及斗六市長候選人林聖爵陪同一起掃街，張麗善說，她白天到林內、莿桐等鄉掃街，選前之夜到斗六，以輕鬆心情保持一步一腳印沿街拜票，主張不人身攻擊的乾淨選舉，隨後她又趕赴虎尾和鎮長候選人丁學忠一起掃街拜票。
劉建國昨則到崙背、麥寮等市場拜票，晚間也回到斗六市掃街，原定6時啟程，為避免與張麗善的隊伍相遇，延後50分鐘出發，但仍是與張麗善的隊伍在民生南路上相逢，兩邊各自造勢，劉建國說，他的雙腳雖已走到出問題，但仍會堅持到最後，以最貼近選民的方式，爭取更多支持與認同。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言