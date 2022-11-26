張麗善、劉建國 斗六狹路相逢

民進黨雲林縣長候選人劉建國（右二）昨晚在斗六市掃街拜票。記者黃于凡／攝影

選前之夜，雲林縣長張麗善、民進黨縣長候選人劉建國都在斗六市掃街，雙方雖有意避免遊行隊伍相遇，仍是在民生南路相逢，兩邊支持者各喊各的，張麗善的隊伍「凍蒜！」聲此起彼落，劉建國的隊伍則高舉旗幟揮舞，各自衝刺爭取支持。

張麗善由藝人白雲、黃建群及苗真及斗六市長候選人林聖爵陪同一起掃街，張麗善說，她白天到林內、莿桐等鄉掃街，選前之夜到斗六，以輕鬆心情保持一步一腳印沿街拜票，主張不人身攻擊的乾淨選舉，隨後她又趕赴虎尾和鎮長候選人丁學忠一起掃街拜票。

劉建國昨則到崙背、麥寮等市場拜票，晚間也回到斗六市掃街，原定6時啟程，為避免與張麗善的隊伍相遇，延後50分鐘出發，但仍是與張麗善的隊伍在民生南路上相逢，兩邊各自造勢，劉建國說，他的雙腳雖已走到出問題，但仍會堅持到最後，以最貼近選民的方式，爭取更多支持與認同。

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