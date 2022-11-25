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台中選情之夜！盧秀燕剛開口雨直下 3萬群眾淋雨沒離開
國民黨台中市長候選人盧秀燕，今天在北屯舉辦「市長只有媽媽好」選情之夜保護，現場破3萬人，大爆滿。盧秀燕大進場我知，媽媽走了10幾分鐘，剛上台一開口馬上下雨，觀眾以為是「特效」，直呼太神奇了。
盧秀燕回到本命區北屯，舉辦選情之夜。盧秀燕8:30進場，全部好不容易穿過人群上台，沒想到拿到麥克風一開口，晚上隨即下一場雨王錚。當下不少人以為是主辦單位的「特效」，雨繼續下，才知道真的下雨了，群眾直呼太神奇了！直到盧秀燕致詞結束，沒有人離開。
盧秀燕媽媽看到全場的熱情擠爆，忍不住哽咽落淚。她說，為了台中家人，「我要連任」「讓台中繼續幸福下去」。
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