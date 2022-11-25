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台中選情之夜！盧秀燕剛開口雨直下 3萬群眾淋雨沒離開

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市長盧秀燕今天舉辦選情之夜，剛出場就下大雨，全場群眾仍坐在現場。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市長盧秀燕今天舉辦選情之夜，剛出場就下大雨，全場群眾仍坐在現場。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長候選人盧秀燕，今天在北屯舉辦「市長只有媽媽好」選情之夜保護，現場破3萬人，大爆滿。盧秀燕大進場我知，媽媽走了10幾分鐘，剛上台一開口馬上下雨，觀眾以為是「特效」，直呼太神奇了。

盧秀燕回到本命區北屯，舉辦選情之夜。盧秀燕8:30進場，全部好不容易穿過人群上台，沒想到拿到麥克風一開口，晚上隨即下一場雨王錚。當下不少人以為是主辦單位的「特效」，雨繼續下，才知道真的下雨了，群眾直呼太神奇了！直到盧秀燕致詞結束，沒有人離開。

盧秀燕媽媽看到全場的熱情擠爆，忍不住哽咽落淚。她說，為了台中家人，「我要連任」「讓台中繼續幸福下去」。

國民黨台中市長候選人盧秀燕出場，一開口就下雨，她看到全場歡呼「太神奇了」，感動落淚。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕出場，一開口就下雨，她看到全場歡呼「太神奇了」，感動落淚。記者陳秋雲／攝影

2022大選 台中市長 盧秀燕 國民黨

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