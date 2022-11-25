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影／Kolas Yotaka迎遊子返鄉投票 花蓮縣音樂會活動熱鬧溫馨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣長候選人Kolas（前排左三）今晚7時許抵達花蓮車站，與支持者熱情喊口號，接著一行人以小遊行方式，徒步走到距車站約800公尺的競選總部。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas（前排左三）今晚7時許抵達花蓮車站，與支持者熱情喊口號，接著一行人以小遊行方式，徒步走到距車站約800公尺的競選總部。記者王思慧／攝影

選前之夜是候選人最後衝刺的時機，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka團隊，先在下午5點半在車站，迎接返家的遊子回來投票，再走到總部。有別於過去在市區的遊行活動，Kolas選擇今晚7點半在花蓮市競選總部舉行音樂會，現場氣氛歡樂又溫馨。

Kolas競選團隊表示，由於北區競選總部離花蓮車站很近，約有百名志工列隊歡迎遊子返鄉，引導參加今晚的選前之夜音樂會，Kolas今晚獻唱鳳飛飛的「好好愛我」，這是她的招牌歌曲，經典歌曲加上好歌喉適合大家合唱。

昨晚Kolas在南區的競總之夜上，就獻唱「好好愛我」，現場部落族人開心的歡呼，小朋友揮舞競選旗子跟著唱歌，Kolas的叔叔還在旁邊跟親友手拉手跳舞，氣氛輕鬆熱鬧。

Kolas今天晚間7時許抵達花蓮車站，與支持者熱情喊口號，接著一行人以小遊行方式，高喊「擋不住的團結，榮耀花蓮」，徒步走到距車站約800公尺的競選總部，音樂會於晚間7點40分展開，好歌喉的Kolas化身歌手，演唱拿手的「好好愛我」等歌曲，台下跟著唱和，歡呼，現場還有志工演唱原民流行歌曲，氣氛相當歡樂。

Kolas受訪表示，改變的力量在蔓延，艱困選區不代表不可能，相信再過幾小時花蓮就要改變。針對對手藍營候選人徐榛蔚在金三角掃街，Kolas說，這場選前之夜交給志工，由所有熱愛花蓮的人決定選前之夜活動內容，這是實踐最大的公民運動的精神，所有權利還給人民。

今天下午Kolas把握時間在花蓮市掃街，她笑說，手臂的曬痕很清楚，臉都曬紅了，不過為了花蓮這點辛苦不代表什麼。她也感謝這段時間有許多「分身」志工們幫忙掃街，他們不畏風雨，上山下海協助Kolas宣傳她的政治理念與花蓮願景。「我們認同Kolas的理念，這是一場重新定義花蓮的運動，跨族群、跨黨派」志工說，從每天的掃街當中，都能感受到花蓮人想要改變的心。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas今晚在競總參與音樂會，與支持者開心合唱。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas今晚在競總參與音樂會，與支持者開心合唱。記者王思慧／攝影
由於Kolas北區競選總部離花蓮車站很近，約有百名志工列隊歡迎遊子返鄉，引導參加今晚的選前之夜音樂會。記者王思慧／攝影
由於Kolas北區競選總部離花蓮車站很近，約有百名志工列隊歡迎遊子返鄉，引導參加今晚的選前之夜音樂會。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas高唱競選歌曲，與支持者同樂。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣長候選人Kolas高唱競選歌曲，與支持者同樂。記者王思慧／攝影

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