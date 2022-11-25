影／Kolas Yotaka迎遊子返鄉投票 花蓮縣音樂會活動熱鬧溫馨
選前之夜是候選人最後衝刺的時機，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka團隊，先在下午5點半在車站，迎接返家的遊子回來投票，再走到總部。有別於過去在市區的遊行活動，Kolas選擇今晚7點半在花蓮市競選總部舉行音樂會，現場氣氛歡樂又溫馨。
Kolas競選團隊表示，由於北區競選總部離花蓮車站很近，約有百名志工列隊歡迎遊子返鄉，引導參加今晚的選前之夜音樂會，Kolas今晚獻唱鳳飛飛的「好好愛我」，這是她的招牌歌曲，經典歌曲加上好歌喉適合大家合唱。
昨晚Kolas在南區的競總之夜上，就獻唱「好好愛我」，現場部落族人開心的歡呼，小朋友揮舞競選旗子跟著唱歌，Kolas的叔叔還在旁邊跟親友手拉手跳舞，氣氛輕鬆熱鬧。
Kolas今天晚間7時許抵達花蓮車站，與支持者熱情喊口號，接著一行人以小遊行方式，高喊「擋不住的團結，榮耀花蓮」，徒步走到距車站約800公尺的競選總部，音樂會於晚間7點40分展開，好歌喉的Kolas化身歌手，演唱拿手的「好好愛我」等歌曲，台下跟著唱和，歡呼，現場還有志工演唱原民流行歌曲，氣氛相當歡樂。
Kolas受訪表示，改變的力量在蔓延，艱困選區不代表不可能，相信再過幾小時花蓮就要改變。針對對手藍營候選人徐榛蔚在金三角掃街，Kolas說，這場選前之夜交給志工，由所有熱愛花蓮的人決定選前之夜活動內容，這是實踐最大的公民運動的精神，所有權利還給人民。
今天下午Kolas把握時間在花蓮市掃街，她笑說，手臂的曬痕很清楚，臉都曬紅了，不過為了花蓮這點辛苦不代表什麼。她也感謝這段時間有許多「分身」志工們幫忙掃街，他們不畏風雨，上山下海協助Kolas宣傳她的政治理念與花蓮願景。「我們認同Kolas的理念，這是一場重新定義花蓮的運動，跨族群、跨黨派」志工說，從每天的掃街當中，都能感受到花蓮人想要改變的心。
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言