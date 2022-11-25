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謝福弘選前團結之夜大造勢 馬英九到場力挺

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨副主席連勝文參加謝福弘選前之夜造勢，推崇謝福弘是他心目中的英雄，面臨挑戰不退縮，絕對是好縣長的人選。記者胡蓬生／攝影
國民黨副主席連勝文參加謝福弘選前之夜造勢，推崇謝福弘是他心目中的英雄，面臨挑戰不退縮，絕對是好縣長的人選。記者胡蓬生／攝影

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘晚間舉辦選前之夜大造勢活動，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文等人到場力挺，推崇謝是最好的苗栗縣長人選，有能力和智慧為苗栗爭取應有的福利、創造就業機會，讓本地人留下發展，並吸引外地年輕人前來，他並痛批民進黨中央執政一堆問題，呼籲選民用選票下架民進黨 。

謝福弘團結之夜晚間在國民黨苗栗縣黨部前「封街」舉辦，吸引大批支持者，馬英九抵達會場前，先陪同謝福弘以車隊在苗栗市區掃街拜票。會中並請來連勝文、苗栗前縣長傅學鵬、劉政鴻及苗栗市長邱鎮軍站台力挺。

馬英九說，謝福弘和父親一生都奉獻給農田水利會，為農民奔波、默默守護地方。這次謝參選是有備而來，並非一時興起，國民黨苗栗縣長提名出現大家不樂見的分裂情況，但可發現謝在艱苦中一步一腳印往前行，讓人看到他優秀能力，謝福弘絕對有能力、有戰力為鄉親服務。

連勝文強調他在選前最後一夜趕到苗栗，要向心目中的英雄致敬，謝和站在台上的都是勇士，面臨挑戰不退縮不害怕，苗栗不論閩、客，大家的精神就是勇往直前，謝福弘臨危受命，必須在非常短的時間爭取鄉親支持，謝沒讓大家失望，清楚告訴鄉親苗栗未來發展的藍圖，並為苗栗留下好山好水，謝絕對是好縣長人選，辛苦、腳踏實地的人一定會成功。

謝福弘選前之夜造勢活動晚間在國民黨苗栗縣黨部前封街舉辦，前總統馬英九到場力挺。記者胡蓬生／攝影
謝福弘選前之夜造勢活動晚間在國民黨苗栗縣黨部前封街舉辦，前總統馬英九到場力挺。記者胡蓬生／攝影
謝福弘選前之夜造勢活動晚間在國民黨苗栗縣黨部前封街舉辦，前總統馬英九到場力挺。記者胡蓬生／攝影
謝福弘選前之夜造勢活動晚間在國民黨苗栗縣黨部前封街舉辦，前總統馬英九到場力挺。記者胡蓬生／攝影

2022大選 苗栗縣選舉 謝福弘 國民黨 馬英九 連勝文

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