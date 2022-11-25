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人氣大比拚！侯友宜、林佳龍選前之夜 現場照曝兩人落差

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人海湧現！侯友宜選前之夜登場 主辦單位喊破5萬人椅子不夠坐

聯合報／ 記者張曼蘋／即時報導
新北市長侯友宜在板橋舉辦的「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，雖未找其他黨內大咖站台，但現場持續湧入大批人潮，現場主辦單位在19時許已喊到五萬人次。記者張曼蘋/攝影
新北市長侯友宜在板橋舉辦的「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，雖未找其他黨內大咖站台，但現場持續湧入大批人潮，現場主辦單位在19時許已喊到五萬人次。記者張曼蘋/攝影

九合一投票日明將登場，藍綠新北市長候選人今晚都在板橋舉行選前造勢晚會，新北市長侯友宜在板橋體育場舉辦「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，雖未找其他黨內大咖站台，但現場持續湧入大批人潮，現場主辦單位在19時許已喊到五萬人次。

對比民進黨候選人林佳龍在距離不到300公尺處舉辦選前之夜，且找來眾多大咖，包括蔡英文總統、副總統賴清德等人，侯友宜選前之夜活動強調「以民為天」，只有他跟議員候選人們，還有素人們一起拚。

新北市副市長劉和然也上台助講，表示四年前市長在跟他聊天，說自己61歲為什麼要出來選舉，就是為了這片土地，趁自己還有力氣時要為這塊土地好好做事，所以他要出來選，第一看到選舉都是謾罵，都是批評別人，沒有把最善良一塊表現出來，這四年看著侯市長大大小小事情都親力親為；劉還細數侯友宜這些年的政績，強調侯就是想要「好好做事」。

侯友宜辦公室準備約2萬張塑膠椅，雖然今晚雨勢不斷，6時30分許主辦單位已宣布超過2萬人，晚間7時現場椅子已不夠，工作人員紛紛再加椅子，人潮持續湧入，稍早主辦單位已喊到五萬人。

「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」現場人潮持續湧入。記者張曼蘋／攝影
「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」現場人潮持續湧入。記者張曼蘋／攝影
由於民進黨新北市長候選人林佳龍的選前之夜距離侯友宜的活動距離不到300公尺，警方派出不少人力警備。記者張曼蘋／攝影
由於民進黨新北市長候選人林佳龍的選前之夜距離侯友宜的活動距離不到300公尺，警方派出不少人力警備。記者張曼蘋／攝影

2022大選 新北市長 侯友宜 國民黨

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