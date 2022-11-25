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人海湧現！侯友宜選前之夜登場 主辦單位喊破5萬人椅子不夠坐
九合一投票日明將登場，藍綠新北市長候選人今晚都在板橋舉行選前造勢晚會，新北市長侯友宜在板橋體育場舉辦「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，雖未找其他黨內大咖站台，但現場持續湧入大批人潮，現場主辦單位在19時許已喊到五萬人次。
對比民進黨候選人林佳龍在距離不到300公尺處舉辦選前之夜，且找來眾多大咖，包括蔡英文總統、副總統賴清德等人，侯友宜選前之夜活動強調「以民為天」，只有他跟議員候選人們，還有素人們一起拚。
新北市副市長劉和然也上台助講，表示四年前市長在跟他聊天，說自己61歲為什麼要出來選舉，就是為了這片土地，趁自己還有力氣時要為這塊土地好好做事，所以他要出來選，第一看到選舉都是謾罵，都是批評別人，沒有把最善良一塊表現出來，這四年看著侯市長大大小小事情都親力親為；劉還細數侯友宜這些年的政績，強調侯就是想要「好好做事」。
侯友宜辦公室準備約2萬張塑膠椅，雖然今晚雨勢不斷，6時30分許主辦單位已宣布超過2萬人，晚間7時現場椅子已不夠，工作人員紛紛再加椅子，人潮持續湧入，稍早主辦單位已喊到五萬人。
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