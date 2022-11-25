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表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

蔡其昌選前之夜邀神秘嘉賓 「鄉民女神」鄭家純傳將站台力挺

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民進黨中市長候選人蔡其昌今晚舉行「選前之夜x全城行動」，雞排妹鄭家純也將現身力挺。圖／蔡其昌競總提供
民進黨中市長候選人蔡其昌今晚舉行「選前之夜x全城行動」，雞排妹鄭家純也將現身力挺。圖／蔡其昌競總提供

今晚即是選前之夜，全台候選人蓄勢待發，準備為此次選戰最後階段「神來一筆」；而賴清德選擇10度到台中，參加蔡其昌「選前之夜x全城行動」造勢，盼能催出基本盤，為台中「挺身而出」；而今晚的「神秘嘉賓」也隨之出爐，就是近期剛傳出喜訊的「雞排妹」鄭家純。

蔡其昌競選總部表示，今晚「選前之夜x全城行動」造勢的神秘嘉賓，就是台中潭子的女兒，日前甫傳出喜訊的「雞排妹」鄭家純。

競總說，擁有近百萬粉絲的鄭家純，長期關心台灣各項公共議題，以自身力量支持台灣女權運動，在乎台灣民主、自由、人權價值。今晚，她將出席蔡其昌的造勢晚會，跟台中的市民朋友在圓滿劇場一同「光復台中，贏回光榮」。

競總也提到，不只鄭家純，包含同為台中人的奧運國手趙士強，也將與多位體育優秀選手登台支持蔡其昌。

同黨市議員候選人張耀中、何文海、江肇國、黃守達、林祈烽、陳淑華也展現團結氣勢，將號召支持者一起「六路齊發」，於鄰近定點集結支持者，分別走六條路線，齊往圓滿劇場造勢會場前進。

「選前之夜x全城行動」將於晚間6時30分，於戶外圓滿劇場正式開幕，屆時賴清德、蔡其昌競總主委蘇嘉全皆將現身力挺，更有金曲歌后黃妃、獨立樂團農村武裝青年登台熱力演唱，欲炒熱綠營支持者氣氛，隔天出門投票，力拚「光復台中、贏回光榮」，讓蔡其昌奪下中市長大位。

2022大選 台中市長 蔡其昌 賴清德 雞排妹

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