北市6熟面孔資深議員「從小看到大」 明有人將挑戰8連霸紀錄

九合一大選將登場，許多人翻開選舉公報後，總是會發現不少位從小看到大的議員候選人，在台北市就有至少6位當選「5屆起跳」的市議員，甚至有人將在這次選戰中繼續挑戰第8屆。

根據法律規定，直轄市議員由直轄市民依法選舉之，任期四年，連選得連任，並沒有任期的限制，也因此造就了議會熟面孔的現象，以下將一一細數6位深耕基層的資深台北市議員。

戴錫欽（連任5屆，台北市第三選區：松山、信義）

國民黨台北市議員戴錫欽（中）之前舉行競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜（左）與台北市長候選人蔣萬安（右）都到場力挺。記者余承翰／攝影

具有媒體與政治事務背景的戴錫欽，從2002年當選市議員至今，已經連任5屆。他首度參選台北市議員是「披橘袍」以親民黨籍角逐，但到了2006年改披國民黨戰袍。本次他將再次參選，挑戰6連霸。

王世堅（當過5屆，台北市第四選區：中山、大同）

民進黨台北市議員王世堅（中）。圖／聯合報系資料照片

以「頭號柯黑」稱號聞名全台的王世堅，至今已擔任過第8屆、第9屆、第11屆、第12屆以及第13屆，前後共五屆的市議員，在議會中充滿話題，更常送「禮物」給柯文哲。

王世堅在1998年時開始代表民進黨參選台北市第四選區市議員，成功當選並連任。在2004年轉換跑道，順利當選立委，然而在2008年競選連任之際，曾誇下海口，如果國民黨台北市「8仙過海」全上就要去跳海，最後王世堅在台北第二選區立委連任失利，而他也確實跳海兌現承諾。

李彥秀（連任5屆，台北市第二選區：內湖、南港）

回鍋參選議員的李彥秀。圖／本報資料照片

李彥秀曾連任5屆市議員，一路從第8屆至第12屆，直到角逐立委失利才中斷。本次李彥秀將再度回鍋參選議員，回歸熟悉的市政領域，為港湖居民喉舌。

她於1998年時在美國就讀研究所，同時她的父親李金幹已被國民黨提名參選台北市議員，但因突然腦幹中風，在黨內沒有更好人選的情況下，加上父親又努力說服，李彥秀在這年首次參選市議員。

當年李金幹在宣布參選記者會上還以「李金幹嫁女兒」為題，宣告把女兒「嫁給政壇」造成話題，同時也打響李彥秀的知名度。李彥秀當時就以第二高票當選，接著一路從第8屆連任到12屆，五連霸的好成績讓李彥秀在港湖區擁有不少支持者。

林瑞圖（當過6屆，台北市第一選區：北投、士林）

民進黨台北市長候選人陳時中（左）出席無黨籍台北市議員林瑞圖（中）的競選總部成立大會。記者鍾維軒／攝影

林瑞圖擔任過6屆議員，在地方素有「黑面菩薩」之稱，因他在處理民眾陳情案件時，都會親自出馬和溝通，解決難題。除此之外，他也曾擔任過1屆立委，政治經驗豐富。

林瑞圖曾加入民進黨和人民最大黨，然而現在已沒有任何政黨包袱，以無黨籍身份繼續投入選舉，挑戰第7任議員之位。10月29日競選總部成立時，台北市長三位主要候選人民進黨陳時中、國民黨蔣萬安以及無黨籍黃珊珊都到場致意，可見其影響力之大。

李建昌（連任7屆，台北市第二選區：內湖、南港）

民進黨台北市長候選人陳時中（左）出席議員李建昌（右）競選總部成立大會。記者曾吉松／攝影

民進黨籍的李建昌，從1994年首次當選第7屆議員至今，歷經過包括陳水扁、馬英九、郝龍斌與柯文哲四任台北市長，而這次的九合一大選，李建昌要繼續挑戰「8連霸」。

選舉經驗和選民服務經驗豐富的李建昌，能否締造「8連霸」的傳奇值得期待。

陳錦祥（連任7屆，台北市第六選區：大安、文山）

台北市長柯文哲拜訪北市議長陳錦祥。記者楊正海／攝影

國民黨籍的陳錦祥從1994年開始，已經蟬聯7屆市議員，曾擔任兩屆台北市議會副議長，現為議長，對於地方事務相當熟悉。

陳錦祥走的是穩扎穩打的「陸戰路線」，他靠著紮根基層，努力經營傳統人脈，對於地方事務相當熟悉，本次將繼續邁向8連霸，締造紀錄。

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