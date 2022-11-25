蔣萬安選前之夜最後催票 朱立倫、郝龍斌藍營大咖相挺
選戰倒數24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚「選前之夜」選定台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦，國民黨喊出發動甲級動員，預計今晚超過4萬人參加。蔣萬安今再度向市民喊話，「你的參與也是見證台北重新的出發」。
蔣萬安選前之夜活動地點，與上周無黨籍台北市長候選人黃珊珊造勢場地同一處，因此國民黨喊話發動甲級動員，要比黃珊珊的造勢人潮多4倍，藍營動員對象包括北市黨部成員、蔣萬安各行各業後援會共40多個、蔣萬安12區行政區後援會等。
此次，蔣陣營為了全力規畫選前之夜，更是一口氣連租11月21日至26日6天，更是號稱將搭建最大造勢舞台，長度達18.9公尺，活動將於今晚六點開放民眾入場。
為做最後衝刺，今晚也有不少黨內大咖要為蔣萬安站台，營造大團結氣勢催票。包括台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市前副市長李永萍、台北市前市長郝龍斌等，特別的是也邀請市民朋友助講，強調蔣萬安「要和市民站在一起」；壓軸登場則是黨主席朱立倫來站台。另外，也邀來歌手金智娟、荒山亮等熱力開唱，屆時將氣氛炒到最高點。
今天白天蔣萬安也利用時間，持續進行車隊掃街，再跑遍12行政區，一早天空依舊下著雨，但他仍賣力向市民問好，除了宣傳今晚他的選前之夜晚會，也喊話市民「明天一定要出來投票」。另外，「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」活動，同時於蔣萬安臉書粉絲專頁直播。
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