影／最強母雞帶小雞 林姿妙鄉鎮市掃街合體候選人拜票

明天投票日，國民黨宜蘭縣候選人林姿妙今天與各鄉鎮市候選人以車隊方式掃街，所到之處民眾熱情歡迎。她說，一直以來認真努力，全力為宜蘭人打拚縣政建設，剩下最後一天選舉活動，她全力以赴，呼籲選民踴躍投票支持。

林姿妙爭取連任，選情穩定，仍是基層聲望不錯的母雞。她白天與黨提名的鄉鎮長及縣議員等候選人，以車隊掃街拜票，沿路受到民眾歡迎，還有人放鞕炮；晚間的重點放在羅東鎮與宜蘭市，將以人潮徒步進行最後請託。

林姿妙上午第一站從礁溪鄉出發，與礁溪鄉長候選人張永德合體，接著轉往頭城鎮與鎮長候選人蔡文益聯手拜票；出發前受訪，感謝鄉親好朋友一路來對她的支持相挺，她認真努力全力以赴拚宜蘭建設，希望大家能夠選給1號縣長候選人林姿妙。

礁溪鄉長候選人張永德呼籲18村各村鄉親全力支持小弟3號張永德，這幾年來為了礁溪鄉的觀光發展18村建設，他認真腳踏實地，一步一腳印，也感謝縣長與議員全力配合，選出好鄉長、好未來，讓礁溪鄉再創高峰。

林姿妙陣營與支持者今天也廣發粉紅貼圖，文中寫著，您是宜蘭的主人，您的一票將決定宜蘭的未來，11/26日就缺您這一票，懇請出門投票，勇敢起飛、敬好宜蘭。

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