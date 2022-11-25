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新北今晚最憂藍綠擦槍走火！侯友宜：市民非常有智慧

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

今晚迎來選前之夜，其中新北市長選舉因為藍綠雙方造勢場地僅相隔約300公尺，引發各界緊張「擦槍走火」，新北市長侯友宜表示，市民非常有智慧，尤其自己競選過程中都以健康、快樂、開心的心情面對，跟市民分享政見，相信用如此正向積極的心面對，會是一個快樂良性的競爭。

新北市今晚選前之夜格外引注目，因為藍綠陣營都在板橋區舉辦造勢活動，兩黨對決造勢大型會場僅相隔約300公尺，新北市警局動員內外勤警力組祥和平安機動隊維安，嚴加防制爆發衝突，讓雙方陣營活動都能祥和落幕。

侯友宜今上午赴新店區掃市場拜票前接受媒體聯訪表示，新北市民是非常有智慧的，尤其自己在競選過程中，都用一種健康、快樂、開心的心情，帶給城市的一個希望未來，用好的政見擘劃2030願景，來跟市民一起分享。

侯友宜指出，新北市未來是怎麼樣一個崛起的國際大都市，帶動整個北台灣更好，所以他相信用這樣一個正向積極的態度去面對選前之夜，只要大家都能夠開心地好好地歷經這場選舉過程，相信大家都是一個快樂良性的競爭。

另外，有關恩恩爸選前最後一天發文表示「三個拜託」，下架不適任的市長。侯友宜僅表示「尊重」。

國民黨日前舉辦在板一運動場前廣場舉辦「再一次歡呼 六六大勝」六都候選人聯合造勢晚會，今晚選前之夜也將於同場地造勢。圖／讀者提供
國民黨日前舉辦在板一運動場前廣場舉辦「再一次歡呼 六六大勝」六都候選人聯合造勢晚會，今晚選前之夜也將於同場地造勢。圖／讀者提供

2022大選 侯友宜 新北市長

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