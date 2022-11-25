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林佳龍將塭仔圳口誤五股、蘆洲？ 侯友宜：有空多走走

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市長候選人林佳龍昨日在五股掃街時，本要批評新北塭仔圳開發問題，卻口誤將塭仔圳說成在「五股、蘆洲」。侯友宜表示，新北是台灣的縮影，塭仔圳在中心點，市府努力改變，打造國際化、大都市的門面，相信市民都了解，也歡迎大家有空多了解、多走走新北。

林佳龍昨上午至五股區站路口拜票，並在受訪時批評新北市府許多作為，表示在侯友宜治理下，有許多民怨，包括恩恩案、衛生局女員工案等、塭仔圳在五股、蘆洲等也有很多地方被拆的工廠也被拆掉，不少家庭受到影響。

侯友宜今上午赴新店區掃市場時回應，新北市就是台灣的縮影，尤其中心點在塭仔圳，在五股夏綠地，在泰山楓江，市府不斷地讓五股夏綠地成長，也看到塭仔圳50年不變、現在正在改變，那其實這就是市府很重要地不斷國際化、大都市的門面，相信每個市民都知道也都了解。

侯友宜表示，也歡迎大家有空多了解新北，常常來新北走走，了解新北的相關環境，因為多走走、多了解，就會喜歡上它，所以新北的環境很大，希望大家認真努力，好好地了解新北。

新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並與市場攤商玩起自拍。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴號稱「全國最深藍」的新店區掃市場拜票，並與市場攤商玩起自拍。記者李成蔭／攝影

2022大選 林佳龍 侯友宜 新北市長

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