蔣萬安喊當選廣納其它候選人政見 延續柯P好政策

選戰倒數24小時，台北市長候選人蔣萬安今再向市民掛保證，未來一定會是個有執行力、有包容力的市長，並將對手所提出好的政見採納、並延續台北市長柯文哲任內推行的好政策。

蔣萬安今天進行12區車隊掃街前先在「市民基地」接受媒體聯訪，蔣萬安表示，選舉到了最後階段，他要向所有市民保證，他未來一定是個有執行力、有包容力的市長，因此包括前無黨籍候選人黃珊珊在選舉中提出好的政見，自己一定會來做、把它做好，而柯文哲任內推行好的政策，未來的市政也一定是延續的，不分黨派、更不會分彼此。

蔣萬安表示，民進黨候選人陳時中所提的好的政見，同樣也會參考採納。明天就是投票日了，呼籲所有的市民朋友踴躍投票，並且幫他拉票、催票。他不忘每天從早拚到晚，他和他的太太石舫亘，以及所有的團隊一定會拚到最後一刻，「我們一起邁向台北更好的未來。」

另外，臉書「公務之聲靠北電台」流出一分中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄草案，遭質疑中央「沒有提早去預購搶藥」。而指揮中心24日晚間證實會議記錄為真，但也提出數據澄清，口服藥物的洽購與到貨儲備，且已領先全球大多數國家。

對此，蔣萬安批評，「民進黨防疫從來沒有超前部署，只有緩不濟急。」 口罩是發現完全缺乏，民間才加快產線全力支援；疫苗是為了護航高端，遲遲不肯購買國際疫苗，甚至阻擋民間採購，最後還是靠民間贊助來解決；口服藥採購的會議紀錄暴露，更是凸顯民進黨的防疫思維，過度樂觀、過度輕率。 選前倒數最後一天衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）一早以車隊掃街，將台北市12個行政區全跑一遍，爭取台北市民的支持。記者許正宏／攝影 選前倒數最後一天衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）一早以車隊掃街，將台北市12個行政區全跑一遍，爭取台北市民的支持。記者許正宏／攝影

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