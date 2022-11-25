聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯志恩酸直播衝浪沒新意 陳其邁回諷「臨時抱佛腳」
高雄市長選舉維持君子之爭，今天選前最後一天，柯志恩評論陳其邁臉書直播玩人體衝浪是「舊戲重演」，她有自己的節奏與步調。此外，柯志恩今天重返戶籍地參拜，陳其邁回說「他平常都有燒香」，不會選舉跑給大家看，藍綠候選人互酸不手軟。
今早柯志恩參拜鼓壽宮，陳其邁在左營楠梓車隊掃街。媒體問邁，如何看最近柯志恩常跑廟宇。陳其邁酸說「我們平常都有燒香」，地方跑得很勤，不會到了選舉才給大家看。
同時間柯志恩參拜鼓壽宮，被問及陳其邁這幾天掃街，競選團隊在掃街直播唱歌及設計人體衝浪橋段，針對這些造勢舉動有何看法。柯志恩回問現場人士說，陳其邁唱「紅豆」跟人體衝浪好像過去就有了，「這很新鮮嗎？」
柯說，大家都看過了，所以還是在舊戲重演，團隊照自己的步伐慢慢往前進，一直都用自己的步調，「尊重陳市長的作法，柯志恩有柯志恩的節奏」。
柯志恩強調，今晚選前之夜定位為「市民之夜」，要讓市民來做高雄的最大咖，早就規畫好的內容，沒有邀請特別不得了的人物，純粹跟市民、議員，大家凝聚在一起，希望明天衝出好成績。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言