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柯志恩酸直播衝浪沒新意 陳其邁回諷「臨時抱佛腳」

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長柯志恩（中）今天回戶籍地廟宇參拜，廟方人員祝福柯志恩及黨籍議員陳若翠（右）、黃紹庭（左）全部都能高票當選。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長柯志恩（中）今天回戶籍地廟宇參拜，廟方人員祝福柯志恩及黨籍議員陳若翠（右）、黃紹庭（左）全部都能高票當選。記者劉學聖／攝影

高雄市長選舉維持君子之爭，今天選前最後一天，柯志恩評論陳其邁臉書直播玩人體衝浪是「舊戲重演」，她有自己的節奏與步調。此外，柯志恩今天重返戶籍地參拜，陳其邁回說「他平常都有燒香」，不會選舉跑給大家看，藍綠候選人互酸不手軟。

今早柯志恩參拜鼓壽宮，陳其邁在左營楠梓車隊掃街。媒體問邁，如何看最近柯志恩常跑廟宇。陳其邁酸說「我們平常都有燒香」，地方跑得很勤，不會到了選舉才給大家看。

同時間柯志恩參拜鼓壽宮，被問及陳其邁這幾天掃街，競選團隊在掃街直播唱歌及設計人體衝浪橋段，針對這些造勢舉動有何看法。柯志恩回問現場人士說，陳其邁唱「紅豆」跟人體衝浪好像過去就有了，「這很新鮮嗎？」

柯說，大家都看過了，所以還是在舊戲重演，團隊照自己的步伐慢慢往前進，一直都用自己的步調，「尊重陳市長的作法，柯志恩有柯志恩的節奏」。

柯志恩強調，今晚選前之夜定位為「市民之夜」，要讓市民來做高雄的最大咖，早就規畫好的內容，沒有邀請特別不得了的人物，純粹跟市民、議員，大家凝聚在一起，希望明天衝出好成績。

2022大選 陳其邁 高雄市長

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