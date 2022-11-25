蔣萬安白天再拚車掃 選前之夜藍營估4萬人參加
選戰倒數24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚「選前之夜」選定台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦，傳出國民黨發動甲級動員，預計今晚超過4萬人參加。蔣萬安今再度向市民喊話，「你的參與也是見證台北重新的出發」。
蔣萬安在「選前之夜」前，再拚車隊掃街，由競辦總幹事林奕華陪同，車隊向市民喊話「一定要出來投票」，沿途支持者揮手、比出6號手勢支持，不過也有駕駛悄悄搖下車窗比出12號手勢，意即民進黨台北市長候選人陳時中的號次，也有路人對著車隊比出小拇指表達不支持。
當車隊行經萬隆街，許多住戶在一樓揮手歡迎車隊，還有人舉國旗、放鞭炮，更有住戶從自家陽台揮舞國旗表達熱情。
蔣萬安今天進行12區車隊掃街前在「市民基地」接受媒體聯訪，他說，今晚來參加他的選前之夜，不只給他支持，還是一起見證一個嶄新的台北、見證明天之後一個全新的台北、一個迎向正向未來的台北，「很多人問我選前之夜邀請什麼大咖？每一位市民朋友就是我的最大咖」。
至於，此次號稱是打造國民黨遷來以來最大的造勢舞台，遭陳時中指華而不實。蔣萬安表示，台北未來能夠站上國際舞台，能跟國際一流大城市並駕齊驅，因此今晚選前之夜，也是很多市民朋友非常關心的，並向市民喊話一定要去投票、且歡迎今晚來參與選前之夜，「你的參與也是見證台北重新的出發」。
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