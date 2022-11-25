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蔣萬安被批沾滿血操作仇恨 陳時中：不會把責任都歸他

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中今天上午前往台灣基督長老濟南教會出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中今天上午前往台灣基督長老濟南教會出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。記者鍾維軒／攝影

民進黨立院團總召柯建銘今談及台北市長選舉，指國民黨台北市長候選人蔣萬安站在蔣介石沾滿政治受難者的血跡身上，卻理直氣壯操作仇恨。對此，民進黨台北市長候選人陳時中則認為，不會把責任都歸在蔣萬安身上，不過他有責任帶領支持者彌平台灣傷口。

柯建銘今凌晨在社群平台發文寫道，位於台北市青島東路3號的辦公室，前身正是白色恐怖時期讓政治犯聞之喪膽的場域，最後刑期、生死是「蔣介石終審定讞」。他在英靈囑託和歷史責任感下，豈有不對抗國民黨、從事轉型正義、深化民主改革的道理。

談及今年台北市長選舉，柯建銘今表示，蔣萬安站在他曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡身上，卻理直氣壯，操作仇恨，攻擊陳時中。

對此，陳時中今早出席「愛與和平：台北平安」祈禱會後受訪時說，其實在第一場辯論時，就有提到要大家來看《流麻溝十五號》，自己不會把蔣家所有責任都套在蔣萬安身上，不過他既然以蔣家後代自詡，那對於社會團結和平和，如何彌平傷口，相信是有責任的。

陳時中說，希望蔣萬安未來從政路上，對彌平台灣人民傷口都要盡一份力氣，當然所有從政的人都應該要盡力，不過因為蔣萬安有這樣的身分，也不會把責任都歸在他身上，只是他有責任帶領他的支持者，一起彌平台灣傷口。

2022大選 蔣萬安 陳時中 台北市長

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