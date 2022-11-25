朱立倫、張善政駁蔡英文：民進黨抹黑國民黨荒腔走板

民進黨主席蔡英文總統昨天晚上到桃園市八德區輔選市長候選人鄭運鵬，指現在國民黨無所不用其極，這幾天每天都在抹黑鄭文燦，謾罵桃園，越來越荒腔走板。

國民黨主席朱立倫今天上午到桃園陪同市長候選人張善政車隊拜票，受訪時反擊，指蔡總統昨天漏了一個字，就是（民進黨）「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書、荒腔走板，已經可以出一本新書叫做「奧步大全」，民主奧步黨所做的所作所為，蔡總統你們眼睛沒有看到嗎？全臺灣從北到南都是布條，都是民進黨掛出來抹黑國民黨的布條，難道臺灣這些媒體沒有一點點良心去拍一拍嗎？這些都是最明顯的。

朱立倫說，蔡總統已經長期習慣掌控媒體，聽到的是一言堂，聽到的是滿身的讚揚，她覺得不能夠接受民主對她有任何的質疑，或者任何的檢驗。所以民進黨對民主的最新解釋，除了「民主是民進黨做主」，第二，民主不容許任何人對執政黨有任何的質疑，不容許有任何的檢驗，這是蔡總統的最新解釋。

朱立倫強調，如果有這樣子的一個民主，他相信臺灣會被認為是一個反民主和民主奧步的一個時代，我們一定要保衛臺灣的民主。所以我們對於民進黨所作所為，這一場選戰就是一個民主的保衛戰。

張善政說，這次選舉民進黨已經抹黑到無所不用其極，他這一路走來有非常深刻的感覺，所以他一再提醒，選舉最後幾天一定不要再去用抹黑、抹紅的語言，大家投票的時候心裡面的那把尺，那個決定應該是，「一位候選人比較好，哪一位候選人的政見對我們最有幫助」。

張善政提醒「如果你投票的那一瞬間，是因為某一個候選人被抹黑抹紅」，他覺得這一票投下去，這四年心裡面一定會非常的不舒服，應該是用正面出發的理念做投票的心思。 朱立倫（左起）、張善政、立委萬美玲、副議長李曉鐘上午車隊在桃園區拜票。記者鄭國樑／攝影 張善政呼籲選民投票前想想「哪一位候選人的政見對我們最有幫助」。記者鄭國樑／攝影

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