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大遊行讓陳時中士氣大振？沈富雄用4字解釋選前「最後關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行。 本報資料照
民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行。 本報資料照

九合一大選投票日於明（26）日登場，各縣市候選人都在做最後衝刺，民進黨台北市長候選人陳時中也於20日舉行「疼惜台北，為愛而走」遊行，吸引不少支持者熱情參與。對此，前民進黨立委沈富雄認為，其實選前最後一個禮拜是打「負面空戰」，這也會比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法掙扎和突破。

台北市選情激戰，廣播節目《POP撞新聞》主持人提到，陳時中日前舉辦的遊行吸引不少人，讓陳陣營的士氣大振。對此，沈富雄坦言自己在這部分比較猶豫，因為沒有把握要如何去判斷它的結果，因為聲勢壯大的那一方會認為氣勢回來了，那另一邊陣營則認為怎麼可以，就會激起危機意識，因此投票率就會相對提高。

沈富雄表示選前最後一個禮拜，其實就造勢而言，沒有人會造一個弱的勢，因為氣勢如果不強，可能就會取消了，像很多人就臨時取消。反觀，假設是敢出來拚的，並不是一定要壓過對手，因為通通互相抵銷了。他也直言「所以最後一個禮拜，其實是打空戰，而且是『負面空戰』，最後一波也會比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法掙扎和突破」。

沈富雄強調台北和桃園是民進黨的相對艱困區，所以他們舉全國全黨之力，一波接一波，這就是蔡英文的戰狼性格。不過，他也提到「蔡英文從頭到尾從不承認一丁點錯誤，像『鄭運鵬戰桃園，林智堅戰清白』這句話，她從來沒有收回或道歉，也就是說她還是相信林智堅是清白的」。

2022大選 蔡英文 陳時中 林智堅 沈富雄 選情評論

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