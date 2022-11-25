大遊行讓陳時中士氣大振？沈富雄用4字解釋選前「最後關鍵」
九合一大選投票日於明（26）日登場，各縣市候選人都在做最後衝刺，民進黨台北市長候選人陳時中也於20日舉行「疼惜台北，為愛而走」遊行，吸引不少支持者熱情參與。對此，前民進黨立委沈富雄認為，其實選前最後一個禮拜是打「負面空戰」，這也會比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法掙扎和突破。
台北市選情激戰，廣播節目《POP撞新聞》主持人提到，陳時中日前舉辦的遊行吸引不少人，讓陳陣營的士氣大振。對此，沈富雄坦言自己在這部分比較猶豫，因為沒有把握要如何去判斷它的結果，因為聲勢壯大的那一方會認為氣勢回來了，那另一邊陣營則認為怎麼可以，就會激起危機意識，因此投票率就會相對提高。
沈富雄表示選前最後一個禮拜，其實就造勢而言，沒有人會造一個弱的勢，因為氣勢如果不強，可能就會取消了，像很多人就臨時取消。反觀，假設是敢出來拚的，並不是一定要壓過對手，因為通通互相抵銷了。他也直言「所以最後一個禮拜，其實是打空戰，而且是『負面空戰』，最後一波也會比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法掙扎和突破」。
沈富雄強調台北和桃園是民進黨的相對艱困區，所以他們舉全國全黨之力，一波接一波，這就是蔡英文的戰狼性格。不過，他也提到「蔡英文從頭到尾從不承認一丁點錯誤，像『鄭運鵬戰桃園，林智堅戰清白』這句話，她從來沒有收回或道歉，也就是說她還是相信林智堅是清白的」。
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言