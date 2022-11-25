不斷強壓對手 媒體人曝「這2人」是藍軍北市最強快打部隊

九合一大選投票日於明（26）日登場，各縣市候選人都在做最後衝刺，其中台北市的選情更是外界關注焦點。媒體人韋安昨日在臉書上發文，提到國民黨台北市議員徐巧芯和游淑慧雙珠搭配，在輿論面一直強壓對手，「成為選辦的最強快打部隊」。

韋安昨日在臉書發文，他表示藍營在這次台北市的選舉，可說是國民黨選舉模式轉型開端，徐巧芯和游淑慧雙珠搭配，一個主導議題攻防，一個則是市政政策的辯與護，成為選辦的最強快打部隊，在輿論面一直強壓對手。他也直言，「國民黨甚至民進黨都可以參考，這種『小雞幫母雞』的選戰新招式，才能適應最新言論和民意喜好的新趨勢」。

韋安接著更發出另一則貼文，他認為徐巧芯天天站路口拜票拉票，其實不是為自己，而是替市長和藍營整體士氣而站（戰）。最後，韋安點名幾位國民黨新生代，包括台北市前議員羅智強、議員游淑慧，「已經有開闊的眼界和格局，就看主事者在未來，如何向新世代靠攏和革新了」。

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