第3勢力強攻九合一大選！「最大小黨」人海戰術卡位 曹興誠認證基進黨、小民參政不設競選總部

11月26日為九合一選舉，藍綠陣營努力想拚出多數席次成為最大黨，不過此次竄出不少小黨想要突破藍綠框架、訴求不同理念，成為有影響力的第3勢力，其影響力不容小覷，像是台灣民眾黨在今（2022）年推出直轄市議員和縣市議員共87人，氣勢驚人。《聯合新聞網》回顧藍綠以外的特色小黨近況，讓選民有更多元選擇。

（※註：參選人數僅計算直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員）

參選人數：90人

被媒體稱作「最大小黨」的台灣民眾黨，以「台灣的整體利益，人民的最大福祉」為初衷，盼終止藍綠惡鬥、化解族群對立，從包容、融合進而走向「共榮」。在直轄市長候選人方面，由賴香伶參戰桃園市長；縣市長則派出新竹市長候選人高虹安、宜蘭縣長候選人陳琬惠，加上黃珊珊以無黨籍身份參選台北市長，也受到柯文哲的支持，另外還有87名直轄市議員和縣市議員，要以人海戰術搶攻九合一大選席次。

不過日前因新竹市長候選人高虹安爭議不斷，從國會助理費、公積金延燒至民眾黨，網紅「四叉貓」劉宇日前Po出至少29則高虹安辦公室的小故事，其中提到辦公室有勞資糾紛，某位女主管在談話中施壓助理，「說老闆身後有鴻海的2～300位法務在支援，希望助理不要把事情鬧大。」再次掀起波瀾，恐怕影響民眾黨的選情，讓台北市長柯文哲直呼「乾脆（指錄音檔）送去司法機構算了。」

2022九合一大選進入最後倒數階段，民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）日前與北區市議員候選人蔡文盛（右）進行北區的車隊掃街。記者季相儒／攝影

民眾黨在六都布局48位議員候選人，大打年輕牌，受矚目是台北市士林北投區的「學姐」黃瀞瑩和陳思宇、從1998年跟著黃珊珊團隊至今的內湖南港區的陳宥丞、中山大同區的林珍羽等，採取與台北市長候選人黃珊珊合作造勢模式進行，盼有加乘效果，全看11月26日選民神聖的一票。

民眾黨在六都布局48位議員候選人，大打年輕牌。（圖／翻攝自民眾黨官網）

參選人數：49人

時代力量在2022九合一大選以「改變持續 與力同行」作為競選主軸，強調「與勞工正義同行、與居住正義同行、與親子正義同行、與數位治理同行」4大議題，派出3名縣市首長參選人：陳薇仲（基隆）、宋國鼎（苗縣）及詹智鈞（屏縣）搶攻縣市長大位。

苗栗縣長選舉最後衝刺，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎（右）22日出動車隊掃街拜票。圖／宋國鼎競選總部提供

時代力量也表示，全台議員從2019年進入國會後，在縣市議會固定會期的質詢率幾近100%，8位現任直轄市與縣市議員尋求連任，還有不少人重新挑戰議員寶座，像是2018年代表時代力量參選蘆洲三重區議員敗陣的陳志明，這次捲土重來挑戰內湖南港區席次；日前才澄清其團隊並未對市議員黃郁芬車隊比出不雅手勢的劉仕傑，繼續再攻士林北投區市議員。

時代力量8位現任直轄市與縣市議員尋求連任，還有不少人重新挑戰議員寶座，像是2018年代表時代力量參選蘆洲三重區議員敗陣的陳志明，這次捲土重來挑戰內湖南港區席次。（圖／翻攝自時代力量官網）

參選人數：24人

台灣基進黨日前獲得聯電榮譽董事長曹興誠「品質認證」，曹興誠22日透過臉書發文，喊話民眾應支持「台灣基進黨」，他認為台灣基進黨長期關注「抗中保台」相關議題，並正視中國大陸對台灣威脅的新興政黨。

基進黨在2018年提名12人參選地方議員全軍覆沒，這次2022派出24人再戰六都市議員及宜蘭、嘉義、屏東等縣市議員席次，曹興誠也喊話，基進黨現任成員年輕熱情又積極，認為選本土政黨「不必把蛋都放在一個籃子裡」，提到基進黨對民進黨可提供良性競爭，互相切磋，「讓本土拒共保台的力量更形壯大」，也讓該黨在選戰之路中不會太孤單寂寞。

日前獲得聯電榮譽董事長曹興誠「抗中保台」品質認證的台灣基進黨，此次九合一大選派出24人再戰六都市議員及宜蘭、嘉義、屏東等縣市議員席次。（製圖／聯合新聞網）

參選人數：15人

首次以政黨身份參選的「小民參政歐巴桑聯盟」，其實是一群來自親子共學的媽媽組成的歐巴桑聯盟，在六都派出15位議員候選人參戰，提出以兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、小民參政、勞工權益等8大主題為主之政見，並強調沒有競選總部、不掛大型看板、不給贈品，要以政見打動民眾，實現小民參政力量。

「小民參政歐巴桑聯盟」的相關臉書Po文也引起不少網友力挺，期盼「歐巴桑成功」、「讓小民監督議會」、「新興小黨給你們加油」。

首次以政黨身份參選的「小民參政歐巴桑聯盟」，在六都派出15位議員候選人參戰，也強調該黨不會有「競選總部」，著重政見。（圖／翻攝自小民參政歐巴桑聯盟粉絲團）

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