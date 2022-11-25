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傳衛福部高層要求衝陳時中人氣 官員「路過」加油

聯合報／ 記者丘采薇蔡晉宇楊雅棠沈能元王聖藜／台北報導
是否會參加台北市長候選人陳時中的選前之夜活動？薛瑞元笑說，「暫時保密」。記者沈能元／攝影
是否會參加台北市長候選人陳時中的選前之夜活動？薛瑞元笑說，「暫時保密」。記者沈能元／攝影

九合一選舉逼近決戰時刻，民進黨全力衝刺選情。據了解，為拉抬民進黨台北市長候選人陳時中衛福部高層曾要求眾官員若有空可出席陳時中造勢，有官員選擇「路過」加油打氣。今天選前之夜，也有高層暗示，盼眾官員能夠「全員到齊」，力挺前長官。

對於要不要參加選前之夜，衛福部長薛瑞元昨稱「暫時保密」。

不過，衛福部選前「助選力道」全開，衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝昨天再次於臉書發文指出，遺憾防疫及疫苗成為政治和選舉仇恨操作的主軸，抹殺曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的「防疫英雄」；更深層的惡意，是要讓台灣人失去自信。

陳時中七月中卸下指揮中心指揮官，投入台北市長選戰後，當外界批評陳的防疫政策，王必勝幾乎都親自上場澄清、反擊。隨著選戰日益激烈，衛福部「挺時中」力道也漸強。

國民黨立委質詢法務部長蔡清祥是否應立案調查疫苗掮客，蔡說，會請權責機關了解，只要違法就依法處理。

對於衛福部高層是否下令相關官員在選前之夜必須出席力挺陳時中，昨天薛瑞元、王必勝、吳秀梅等均否認接到邀請。

2022大選 台北市長 陳時中 衛福部 薛瑞元 吳秀梅 蔡清祥

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