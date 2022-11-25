傳衛福部高層要求衝陳時中人氣 官員「路過」加油

九合一選舉逼近決戰時刻，民進黨全力衝刺選情。據了解，為拉抬民進黨台北市長候選人陳時中，衛福部高層曾要求眾官員若有空可出席陳時中造勢，有官員選擇「路過」加油打氣。今天選前之夜，也有高層暗示，盼眾官員能夠「全員到齊」，力挺前長官。

對於要不要參加選前之夜，衛福部長薛瑞元昨稱「暫時保密」。

不過，衛福部選前「助選力道」全開，衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝昨天再次於臉書發文指出，遺憾防疫及疫苗成為政治和選舉仇恨操作的主軸，抹殺曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的「防疫英雄」；更深層的惡意，是要讓台灣人失去自信。

陳時中七月中卸下指揮中心指揮官，投入台北市長選戰後，當外界批評陳的防疫政策，王必勝幾乎都親自上場澄清、反擊。隨著選戰日益激烈，衛福部「挺時中」力道也漸強。

國民黨立委質詢法務部長蔡清祥是否應立案調查疫苗掮客，蔡說，會請權責機關了解，只要違法就依法處理。

對於衛福部高層是否下令相關官員在選前之夜必須出席力挺陳時中，昨天薛瑞元、王必勝、吳秀梅等均否認接到邀請。

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