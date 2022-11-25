最後衝刺…謝國樑籲別出怪招 蔡適應批惡人先告狀
基隆藍綠廝殺激烈，國民黨候選人謝國樑昨說，選前最後48小時，呼籲各陣營不要出什麼怪招，慎防栽贓賄選、假冒緋聞和自導悲情。市長林右昌、民進黨市長候選人蔡適應反批，選戰以來惡人先告狀、屢出奧步怪招的就是謝國樑。
謝國樑昨早與市議員候選人蔡旺璉車隊掃街前說，希望各陣營在最後48小時，不要出怪招，保護好自己安全，讓整個團隊運作穩定，不要有什麼臨時情況發生。
可能狀況包括栽贓賄選，如遭人假冒身分在造勢活動發放超過30元物資、攜帶攻擊性物品、製造紛爭與混亂，或者透過惡意合成、移花接木圖像影片，製造緋聞事件，破壞人格形象，自導自演製造意外、受傷，大打悲情牌，想要騙取同情票。
中廣董事長趙少康昨到基隆力挺謝國樑到仁愛市場拜票，北市前市長郝龍斌昨傍晚也到基隆陪謝國樑掃街。
針對謝國樑質疑會出怪招，市長林右昌表示，謝國樑都是惡人先告狀，選舉不需要什麼怪招，蔡適應昨上午提出振興經濟3支箭，下午看建設，蔡適應選舉的策略，就是和市民第一線接觸，爭取市民的認同和支持，怎麼樣對市民最好，就是蔡適應正面的選舉和主張。
蔡適應說，選前之夜將是最沒有選舉味的活動，以溫暖、進步、希望的方式，開開心心度過選前之夜，晚上6點18分一起挺18，在忠一路、孝二路、仁五路、和愛三路街廓舉辦牽手護基隆。
蔡適應說，選舉應該是要一步一腳印，把政策和建設呈現給市民。這段期間像是高地供水的協調會議還是持續召開，基隆市民要的是一位認真的市長，只有他能接棒林右昌，延續他的典範。
謝國樑則表示，遊行路線會盡可能避開對方陣營，不讓雙方人馬有所重疊，盡最大的努力維持選舉的和諧，一起捍衛台灣的民主選舉。
蔡適應昨提加速推動北五堵國際研發新鎮、西四五六會展旅運智慧大樓及東岸的軍港西遷後威海營區的開發。林右昌批謝國樑的基隆科學園區不可行。謝辦發言人余治明回應，歡迎大家一起把基隆科學園區做好。
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