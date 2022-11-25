聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後衝刺…謝國樑籲別出怪招 蔡適應批惡人先告狀

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑（左圖）、民進黨基隆市長候選人蔡適應（右圖）。聯合報系資料照
國民黨基隆市長候選人謝國樑（左圖）、民進黨基隆市長候選人蔡適應（右圖）。聯合報系資料照

基隆藍綠廝殺激烈，國民黨候選人謝國樑昨說，選前最後48小時，呼籲各陣營不要出什麼怪招，慎防栽贓賄選、假冒緋聞和自導悲情。市長林右昌、民進黨市長候選人蔡適應反批，選戰以來惡人先告狀、屢出奧步怪招的就是謝國樑。

謝國樑昨早與市議員候選人蔡旺璉車隊掃街前說，希望各陣營在最後48小時，不要出怪招，保護好自己安全，讓整個團隊運作穩定，不要有什麼臨時情況發生。

可能狀況包括栽贓賄選，如遭人假冒身分在造勢活動發放超過30元物資、攜帶攻擊性物品、製造紛爭與混亂，或者透過惡意合成、移花接木圖像影片，製造緋聞事件，破壞人格形象，自導自演製造意外、受傷，大打悲情牌，想要騙取同情票。

中廣董事長趙少康昨到基隆力挺謝國樑到仁愛市場拜票，北市前市長郝龍斌昨傍晚也到基隆陪謝國樑掃街。

針對謝國樑質疑會出怪招，市長林右昌表示，謝國樑都是惡人先告狀，選舉不需要什麼怪招，蔡適應昨上午提出振興經濟3支箭，下午看建設，蔡適應選舉的策略，就是和市民第一線接觸，爭取市民的認同和支持，怎麼樣對市民最好，就是蔡適應正面的選舉和主張。

蔡適應說，選前之夜將是最沒有選舉味的活動，以溫暖、進步、希望的方式，開開心心度過選前之夜，晚上6點18分一起挺18，在忠一路、孝二路、仁五路、和愛三路街廓舉辦牽手護基隆。

蔡適應說，選舉應該是要一步一腳印，把政策和建設呈現給市民。這段期間像是高地供水的協調會議還是持續召開，基隆市民要的是一位認真的市長，只有他能接棒林右昌，延續他的典範。

謝國樑則表示，遊行路線會盡可能避開對方陣營，不讓雙方人馬有所重疊，盡最大的努力維持選舉的和諧，一起捍衛台灣的民主選舉。

蔡適應昨提加速推動北五堵國際研發新鎮、西四五六會展旅運智慧大樓及東岸的軍港西遷後威海營區的開發。林右昌批謝國樑的基隆科學園區不可行。謝辦發言人余治明回應，歡迎大家一起把基隆科學園區做好。

2022大選 謝國樑 蔡適應 基隆市選舉

延伸閱讀

影／基隆選前之夜藍綠造勢 謝國樑：盡量避免路線重疊

選戰最後48小時 謝國樑陣營擔心有人出怪招 提防3狀況

蔡適應提振興經濟3支箭 林右昌批謝國樑科學園區不可行

謝國樑籲對手：最後48小時不要出怪招 不要出臨時狀況

相關新聞

藍綠白拚選前之夜 北桃竹戰到最後一刻

九合一選舉明天投票，藍綠白今晚選前之夜大拚場，蔡英文總統今晚先後到桃園市、新北市站台，國民黨主席朱立倫也會先到桃園市坐鎮...

催票…蔡英文稱投綠就是投英 朱立倫喊人民作主

蔡英文總統昨臉書發布最新影片呼籲返鄉投票，「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。國民黨主席朱立倫也呼籲民眾出來投票，...

棄保拉扯 藍白爭相砲轟竹市府

新竹市長選戰棄保發酵，藍白昨不約而同砲轟竹市府。民眾黨候選人高虹安昨抨擊新竹棒球...

翁章梁、王育敏 今民雄大車拚

爭取連任的嘉義縣長翁章梁、國民黨縣長候選人王育敏昨天都在中埔、民雄鄉車隊掃街，王由前總統馬英九陪同造勢，馬英九說，王若能...

最後衝刺…謝國樑籲別出怪招 蔡適應批惡人先告狀

基隆藍綠廝殺激烈，國民黨候選人謝國樑昨說，選前最後48小時，呼籲各陣營不要出什麼怪招，慎防栽贓賄選、假冒緋聞和自導悲情。...

張麗善、劉建國 趕場拜票

選戰倒數，雲林縣長張麗善、民進黨縣長候選人劉建國昨除了車隊掃街拜票，張還趕場到古坑鄉參加縣內第3間公設民營托嬰中心成立及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。