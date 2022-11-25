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張麗善、劉建國 趕場拜票
選戰倒數，雲林縣長張麗善、民進黨縣長候選人劉建國昨除了車隊掃街拜票，張還趕場到古坑鄉參加縣內第3間公設民營托嬰中心成立及縣道154乙線水碓南橋改建工程開工典禮；劉則簽署「蔬食友善候選人」承諾書表態支持，今晚選前之夜，張、劉都選在斗六市掃街拜票，選前衝刺。
張麗善昨至古坑、大埤、西螺及斗南掃街拜票，並參加古坑鄉第1所公設民營托嬰中心揭牌儀式，以收托0至2歲嬰幼兒為主，她也為古坑鄉水碓南橋改建工程執鏟動土，將拓寬橋面及引道至18公尺，並畫設慢車道、快車道和機車道，施工期採半半施工，不影響既有通行，預計2024年6月完工。
劉建國由農委會主委陳吉仲等人陪同至麥寮、東勢及虎尾等鄉鎮車隊掃街，並響應NGO團體「周一無肉日」推廣每周一蔬食日，簽署「蔬食友善候選人」承諾書，他說，雲林是全國蔬果大宗產地，蔬食友善也應證了他與陳吉仲力推農產冷鏈系統建置與拓展銷售市場所做的努力。
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