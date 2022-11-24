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允推動城市綠化與樹木保護 柯志恩、陳其邁簽承諾書

中央社／ 高雄24日電

為促進城市綠化與樹木保護，森林城市協會發起承諾書簽署活動，邀全台各地方首長候選人響應。國民黨高雄市長候選人柯志恩簽署響應，高雄市長陳其邁則微調主管機關層級後簽署。

民間團體森林城市協會今天發布新聞稿表示，城市中需要有林蔭、綠地、生態，但在地方首長政見中都難見城市綠化與樹木保護相關內容，因此發起「城市綠化與樹木保護承諾書」簽署活動，邀請全台各地方首長候選人響應。

承諾書訴求包含，成立一級單位「城市綠化局」（公園局）、且人員60%以上具綠化專業；成立市長主持的「綠政委員會」；城市林蔭、生物多樣性、綠覆率增10%；公園生態化，包含林蔭需佔70%、大公園生態區需佔30%；街道林蔭化；樹木修剪照護升級；修法保護老樹，並設立專責單位；綠化生態人力增50%；建立樹木電子健保卡系統等。

協會表示，目前高雄市長候選人中，柯志恩、無黨籍曾尹儷都已簽署承諾書，陳其邁則將訴求中「設立一級單位城市綠化局」改為局、處皆可後簽署。此外，高雄市議員候選人中也已有50人表態支持城市綠化與樹木保護理念，黨籍橫跨國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量與無黨籍等各黨派。

森林城市協會理事長莊傑任表示，高雄市近年經歷政黨輪替，但仍持續出現修剪不當、工程不當破壞樹木綠地問題，深感綠化樹木管理單位位階太低、綠化專業人力不足等困境，經3名市長候選人簽署承諾書、近4成議員候選人表態支持，可見高雄人對樹木保護與城市綠化的重視。

對於其他縣市情況，莊傑任說明，包含台北市長候選人國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中，及民進黨新北市長候選人林佳龍，時代力量基隆市長候選人陳薇仲等人，也都有簽署或自提版本，對民眾公開說明城市綠化政見承諾。

2022大選 高雄市長 陳其邁 柯志恩

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