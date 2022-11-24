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縣長選舉決戰 謝福弘陣營喊只有國民黨能夠打敗民進黨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委徐志榮（右）、前縣長傅學鵬（中）、苗栗市長邱鎮軍（左），今天在國民黨苗栗縣候選人謝福弘競選總部舉行記者會，強調只有國民黨能夠打敗民進黨。記者范榮達／攝影
立委徐志榮（右）、前縣長傅學鵬（中）、苗栗市長邱鎮軍（左），今天在國民黨苗栗縣候選人謝福弘競選總部舉行記者會，強調只有國民黨能夠打敗民進黨。記者范榮達／攝影

選舉倒數計時，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘陣營今天強調是唯一正藍軍，前總統馬英九明天選前之夜，將會第4度站台，也只有國民黨能夠打敗民進黨，呼籲支持者守護藍天、選擇善良。

立委徐志榮、前縣長傅學鵬、苗栗市長邱鎮軍今天在謝福弘競選總部舉行記者會，徐志榮強調目前縣長選舉的情勢，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦的一連串爭議，不難想像如果獲國民黨提名，外溢效應影響台北市、新北市，及桃園市、台中市等地的選情，國民黨提名謝福弘是非常正確，一點都沒有錯誤的決定。

徐志榮說，鍾東錦一直號稱是藍軍，但鍾因違紀參選被開除黨籍，與黨提名候選人對幹，如何稱是藍軍？一點都不符合邏輯，甚至選舉過程期間，鍾還到台北市請益市長柯文哲，大家想想看新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕會比柯差嗎？鍾是藍嗎？真的可以守住苗栗藍天，唯有謝福弘。

傅學鵬、邱鎮軍表示，謝福弘學經歷俱佳，清清白白善良沒有爭議，不會被對手攻擊、揭瘡疤，謝是正藍軍，選情有如倒吃甘蔗，這次選舉只有國民黨可以打敗民進黨，無黨籍是不可能的。

謝福弘競總指出，明天選前之夜競總造勢活動，馬前總統馬英九第4度站台，傍晚先陪同謝福弘車隊遊行拜票，國民黨副主席連勝文也將上台，號召藍軍團結，用國民黨的勝選，教訓民進黨執政的傲慢。

2022大選 苗栗縣選舉 謝福弘 鍾東錦

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