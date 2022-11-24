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民進黨選戰越打越弱？ 郭正亮直指「1問題」：仇恨值越來越高

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一選舉倒數，前立委郭正亮表示「我覺得很奇怪民進黨怎麼會選成這樣」，也直言今年北中南都沒有推出任何特別的議題，「整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。 聯合報系資料照片
九合一選舉倒數，前立委郭正亮表示「我覺得很奇怪民進黨怎麼會選成這樣」，也直言今年北中南都沒有推出任何特別的議題，「整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。 聯合報系資料照片

2022九合一大選與公民複決投票本周六（26日）舉行，各政黨力圖拿下最多縣市長與議員席次，讓2022年執政版圖大洗牌。前立委郭正亮表示，「這個選舉我覺得很奇怪民進黨怎麼會選成這樣」，也直言今年的選舉北中南都沒有推出任何特別的議題，「整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。

郭正亮昨（23）天在中天節目《綠也掀桌》說道，今年選舉是他「從政以來看過最糟糕、最低級的一次選舉」。他好奇「民進黨怎麼會打成這樣呢」？也提到「因為一般我們在選舉應該是文宣節奏越打越強，一直疊上來，本來預期說禮拜六、禮拜天應該要有水肥大隊出場，至少台北市潑一點，新竹潑一點，桃園潑一點，結果都沒有」，也拋重話「如果議題是越打越弱，到最後人家會產生物極必反，因為你不是往強的路子走」。

郭正亮緊接著分析新竹市選情「是我認為有史以來最不堪的選舉」，原因是「從頭到尾都在打個人的事情，個人的爭議講一個月就夠了，講了三個月真是快昏倒了」。郭正亮認為新竹市會一直出現人身攻擊，「這就表示已經不只涉及地方利益，比如說林智堅、柯建銘的團隊會想辦法不要讓高虹安當選，這一定是黨中央的戰略決策」。

至於最受全國矚目的台北市首都之戰，郭正亮也說「陳時中被防疫議題困住了，連黃珊珊蔣萬安的議題也出不來，所以整個都在討論防疫」。郭正亮更坦言，陳時中的仇恨值之所以會越來越高，「因為防疫是每個人都有經驗的」，且「陳時中如果選得不好，那表示防疫失敗，那我跟你保證衛服部這群人一定換掉」、「因為沒有人願意把這個議題燒到明年立委，所以新上任的閣揆一定會對這一部分作切割」。

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