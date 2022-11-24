民進黨選戰越打越弱？ 郭正亮直指「1問題」：仇恨值越來越高

2022九合一大選與公民複決投票本周六（26日）舉行，各政黨力圖拿下最多縣市長與議員席次，讓2022年執政版圖大洗牌。前立委郭正亮表示，「這個選舉我覺得很奇怪民進黨怎麼會選成這樣」，也直言今年的選舉北中南都沒有推出任何特別的議題，「整個都在討論防疫，變成仇恨值越來越高」。

2022-11-24 12:58