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蔣萬安選前之夜打造最大舞台 陳時中：要成熟之人承擔

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬與前副總統陳建仁在萬華、中正區進行聯合車掃活動。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬與前副總統陳建仁在萬華、中正區進行聯合車掃活動。記者鍾維軒／攝影

國民黨今舉行記者會，公布台北市長候選人蔣萬安選前之夜資訊，還說要打造史上最大、最長舞台，展現氣勢。民進黨台北市長候選人陳時中今受訪時回應，舞台大就要有夠成熟的人承擔，大家各自努力、互相祝福。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天舉行記者會，公布蔣萬安明天在台泥停車場舉辦選前之夜，將打造舉史上最大、最長舞台，展現氣勢；六都候選人的造勢晚會也將透過電視轉播同框合體。

陳時中今前往中正、萬華區車掃前受訪時，酸蔣萬安說「舞台大就要有夠成熟的人來承擔，到底這是華而不實的舞台或是矽谷舞台？我就不清楚」，大家各自努力吧，每個人在選前之夜都有不同表現方式，互相祝福。

另外，陳時中昨晚安排前往藍營支持者較多的文山區景美夜市掃街拜票，人氣倒是不減，民眾反應熱烈，排隊合照的人潮相當多。陳時中說，他一直對台北市民有相當信心，昨天晚上雖然也下毛毛雨，但群眾熱情真的是無法擋，每一個人都有很多話要跟我說。

陳時中表示，掃街的行程時間非常趕，雖然民眾有很多心內話想跟說，但是沒什麼時間，以後慢慢有時間都可以說，還是非常感激，昨天晚上排隊照相不斷，看見市民的期待，更加重自己的責任感，必須要很努力。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中

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