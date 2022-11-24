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影／拉麵事件批對手張冠李戴 張善政：選舉抹黑

攝影中心／ 記者陳正興／桃園即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政（中）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票。記者陳正興／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（中）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票。記者陳正興／攝影

國民黨桃園市長候選人張善政上午在黨主席朱立倫陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票，面對對手說拉麵事件是賄選，張善政上午回應表示，買東西的價格完全符合規定，但對手硬要栽贓，張冠李戴說是賄選。張善政直指這次選舉同樣的東西，對手鄭運鵬一樣在送給民眾，就連上一次鄭文燦選舉的時候也一樣在送，就請教此次爆料的議員候選人，是不是要一致性，不要分藍綠來講送東西有問題。張善政重申競辦的採購價格完全符合規定，且民進黨的朋友也用一樣的東西在送，事情就顯示得非常清楚，這是選舉抹黑。

國民黨桃園市長候選人張善政（右）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票，民眾送上包子、粽子，預祝張善政高票當選。記者陳正興／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（右）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票，民眾送上包子、粽子，預祝張善政高票當選。記者陳正興／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（右）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票，民眾冒雨揮舞旗幟，為張加油。記者陳正興／攝影
國民黨桃園市長候選人張善政（右）上午在黨主席朱立倫（左）陪同下，以車隊方式在中壢地區進行掃街拜票，民眾冒雨揮舞旗幟，為張加油。記者陳正興／攝影

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬

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