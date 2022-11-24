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決戰48小時！翁章梁領國嘉隊候選人今天全力拚山區車掃

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街。圖／翁章梁競選總部提供
爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街。圖／翁章梁競選總部提供

選舉決戰48小時，爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街，下午前往民雄鄉陪鄉長候選人黃芳蘭、議員候選人林淑完、何文華車掃，最後衝刺，盼鄉親集中選票支持「國嘉隊」候選人。

翁章梁表示，李碧雲是現任農會總幹事，發揮行銷創意幫助農民提升農產品能見度，相信若能當選鄉長一定能為中埔的農業及觀光加分；翁章梁也說，羅士洋是議會民進黨團的總召，扮演調和鼎鼐的最佳協調者，另外陳柏麟主持總預算審查，與各黨派議員協調把關，讓每一分錢都能順利推動縣政。

翁章梁下午到民雄陪同鄉長候選人黃芳蘭、議員候選人林淑完、何文華車隊掃街，他強調，民雄有鐵路高架化計畫及航太園區，都是都市發展的重要建設，盼鄉親支持黃芳蘭接棒，延續建設讓民雄大發展；翁章梁說，林淑完拚連任，以主婦溫暖的力量守護綠色執政，另新人何文華勤跑基層，讓鄉親肯定他的努力，盼能為民雄服務。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街。記者呂慧瑜／攝影
爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街。記者呂慧瑜／攝影
爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街，請鄉親集中選票支持「國嘉隊」。圖／翁章梁競選總部提供
爭取連任的嘉義縣長翁章梁今天上午發揮母雞帶小雞，前往中埔鄉陪同鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街，請鄉親集中選票支持「國嘉隊」。圖／翁章梁競選總部提供

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