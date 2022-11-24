綠營想守住桃園恐沒那麼樂觀！沈富雄揭國民黨這人連出1招太猛了

九合一選舉最後決戰48小時！藍綠兩大陣營都將北台灣視為決戰重點，選舉結果也會牽動藍綠政治版圖消長。桃園市被視為北台灣一級戰區，前立委沈富雄認為民進黨有輸不得的壓力，因為若輸掉桃園市，除了局面難看，還可能引發一連串影響。他也提到日前國民黨桃園市議員候選人凌濤追打現任市長鄭文燦涉及炒地皮一事，讓民進黨的選情陷入更加難以應付的局面。

沈富雄今（24）早在網路直播節目《POP撞新聞》接受平秀琳專訪表示，民進黨不能丟掉桃園這塊版圖，否則「茲事體大」，且從執政黨變成在野黨，恐怕影響閣揆人選，讓身兼黨主席的蔡英文總統「跛腳」。

沈富雄表示，國民黨這次選舉同樣對桃園勢在必得，但他覺得候選人張善政沒有太大的戰鬥力。不過話鋒一轉，提到昨（23）天早上鄭文燦赴桃園地檢署按鈴申告，控訴凌濤妨害名譽、加重誹謗罪，沈富雄指出很多綠營擔心的是土地炒作的問題，「我覺得這個炒作土地是扯不清的，而且是沒辦法辯個是非，所以他（鄭文燦）只好用告」。

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